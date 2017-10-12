中国保监会禁止渤海人寿半年内与海航集团开展交易 要求立即整改

路透上海10月12日 - 中国保监会周三发布监管函直批渤海人寿在股东股权和关联交易等十个问题，要求其立即实施整改，并明确自监管函下发六个月内，切断渤海人寿与海航集团及其关联方的财务资助、资金运用类交易等。

根据保监会官网披露的监管函，保监会于今年3月24日至4月15日对公司进行公司治理现场评估，查实公司在股东股权、“三会一层”运作、内部管控机制、关联交易管理等方面存在问题。

具体到与海航集团的交易，保监会禁止公司直接或间接与海航集团有限公司及其关联方开展下列交易，包括提供借款或其他形式的财务资助；除存量关联交易的终止行为（如到期、赎回、转让等）以外，开展资金运用类关联交易（包括现有金融产品的续期，以及已经签署协议但未实际支付的交易）。

公开信息显示，渤海人寿成立于2014年12月，是首家总部落户天津自贸区的专业寿险公司，注册资本金130亿元人民币，股东由渤海金控、天津天保控股等企业构成。而渤海金控为海航集团旗下金融产业板块的核心企业。

保监会并要求，渤海人寿需按照整改方案，对评估发现的问题逐项整改，形成整改报告，并于2017年11月30日前书面报至保监会。(完)

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