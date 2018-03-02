焦点：日本央行总裁称2019财年物价目标达成就可能讨论退出宽松政策

路透东京3月2日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，如果通胀在截止2020年3月底的2019财年达成央行目标，那么央行将考虑结束超宽松货币政策。他的这番评论引发日圆上涨，并触发债市抛盘。

2018年2月16日，日本东京，日本央行总裁黑田东彦在众议院发表讲话。REUTERS/Toru Hanai

“日本央行的审议委员预期，物价涨幅将在2019年财年前后达到2%。若果真实现，我们肯定将考虑并讨论退出(宽松政策)，”黑田东彦告诉日本国会。

评论一出，美元/日圆应声下跌，日本公债价格下滑。他的评论引发市场猜测，日本央行将追随其他主要央行脚步，早于预期回撤危机模式下的货币刺激政策。

“对于日本央行退出超宽松政策，市场一向相当敏感，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示，“日本央行此前并未对退场发表评论，但自从总裁对退场发表评论被报导出来之后，市场震惊不已。”

在通胀率仍与央行2%目标距离遥远的情况下，黑田东彦强调央行暂时继续维持大规模刺激计划的决心。

但他也表示，日本央行有可能弹性调整收益率目标，不会永远死守超宽松政策。

“如果经济条件变得有利，而且我们的物价目标实现了，我们将使货币政策正常化，”他称。

黑田东彦的当前任期将在4月届满，政府已提名他连任。他周五出席众议院的任命听证会时发表上述谈话。

央行正副总裁任命案需获得参众两院通过，但因首相安倍晋三领导的执政联盟在两院拥有多数优势，几乎笃定通过。

“如果光从字面解读他的谈话，这是日本央行政策的一个重大转折点，”瑞穗银行资深市场分析师Daisuke Karakama称。

依照2016年采取的政策，日本央行将短期利率引导在负0.1%，将10年期公债收益率引导在零附近。

由于一再延长的宽松政策压低了银行利润率，一些分析师呼吁日本央行在通胀升至2%之前就加息，称对于一个已遭受20年通缩的国家而言，2%的通胀目标过高了。

黑田东彦称，当适宜时机到来时，央行将会讨论退出超宽松货币政策的策略，并与市场沟通其计划。

但他表示，通胀水平距央行的目标还远，现在就讨论此事为时尚早。

“很显然，要改变公众对物价走势的看法需要一定时间，”黑田东彦说道。

“我们希望引导政策着重实现通胀目标，也会留意到近期针对我们的政策对央行财政的影响以及退出策略的讨论，”他称。(完)