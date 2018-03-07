分析：宽松退场前路漫漫 日本央行总裁黑田东彦任重道远

路透东京3月7日 - 多位熟知日本央行总裁黑田东彦想法的消息人士指出，黑田东彦上周提到逐步退出超宽松政策，引发市场惊吓反应时，他其实只是在描述一个遥远的目标，并非警告政策即将转变。

资料图片：2016年3月，日本东京，日本央行总部前的标识。REUTERS/Yuya Shino

但消息人士表示，由于宽松政策的代价日益沉重，加上日本决策高层也需要一些政策弹药，以防另一场危机爆发，因此开始讨论超宽松策退场是十分必要的。

黑田东彦以及下任副总裁之一的评论，显示出日本央行正在提前为投资人作好迎接宽松退场的心理建设，宽松退场将是黑田东彦第二个央行总裁任期内的优先要务之一。

“这是个棘手过程，可能要耗上好几年，”熟知日本央行思惟的消息人士之一表示。“实际开始退场的时机要看通胀表现而定。”

为了强调央行目前不急于缩减刺激措施，黑田东彦表示，他的当务之急是达成央行的2%通胀率目标，并称目前通胀率距离目标仍很远。日本1月通胀率为0.9%。

日本央行也必须同时考量，其行动在国内及全球将被如何看待。

日本投资人认为黑田东彦的说法只是说出明显的事实，几乎没什么反应。但海外投资人反应较为强烈，认为日本央行将会较早结束刺激措施，而非较晚结束，因而出脱债券买进日圆。

随着日本央行放缓购债步伐，年度购债规模降至了其早先松散承诺的近半数，该央行早已开始了分析师所称的”隐形减债行动”。

“黑田东彦第二个任期内所面临的最大挑战是，如何撤出他在第一个任期内所采取的非常规措施，”前日本央行审议委员木内登英说道。

**公众焦点转移**

上周五日圆和日债收益率飙升，当时黑田东彦在国会表示，若通胀在2019年4月至2020年3月的财年达到央行目标，那么央行”肯定”将“考虑并讨论”退出(宽松政策)。

周一，日本央行副总裁被提名人雨宫正佳也对这些言论作出了呼应。

“技术上讲，届时我们很能够缓慢稳步地调整利率，同时确保市场稳定，”他在众议院提名确认听证会上说道。

消息人士提醒不要过度解读这些言论，指出即便是离讨论退出宽松政策都还很远。

尽管日本央行审议委员会预计通胀将在2019财年实现2%的目标，但路透调查显示，市场分析师预计通胀将维持在该目标的一半水平。

退出刺激可能触发不乐见的日圆升值，进而损及仰赖出口的日本经济复苏，这种担忧也将影响央行对退出策略的讨论。

“如果通胀率真的达到2%，至少就退出策略进行讨论是个合理作法。这和说日本央行将立即退出不一样，”第二位消息人士说。和接受本文采访的其他人一样，他也要求匿名，因未获授权向媒体发言。

但如果等得太久，则今后发生衰退时日本央行可用的工具可能变得寥寥无几。

**犯错的余地**

由于为时三年的大举资产购买未能提高通胀，央行在2016年调整政策框架，转向侧重于利率。

央行将短期利率引导在负0.1%，将10年期公债收益率引导在零附近。

央行仍以每年50万亿(兆)日圆(4,715.6亿美元)的步伐购债。在规模980万亿日圆的日本公债市场上，央行持有40%，大致相当于日本民间银行业者的总和比例。

但通胀仍顽固地处于低档。

在余下为数不多的选项里，有一项是进一步降息。但很多分析师认为此举无益于促进经济增长，并且还可能适得其反，因为这会导致银行业已经微薄的利润率受损。

“金融机构的获利正受到打击，因此日本央行应该放弃负利率，”反对党议员Akio Fukuda周一在提名确认听证会中对雨宫正佳表示，“除非日本央行迅速朝退出迈进，否则我担心大家将面临可怕的境况。”

黑田东彦上周表示，日本央行未来的政策将把公众对可信退出策略呼声渐高，以及央行政策对国内银行系统的影响纳入考量。

他还表示，日本央行也可能在通胀率触及2%之前调升其收益率目标。央行可能将其以微调刺激举措，而非开始全面收紧政策的方式呈现。

“黑田不再称讨论退出还为时过早。这是一个明显的改变，”第三名消息人士表示。

消息人士称，更多的退出准备可能是央行政策制定者遣词用句的选择及语调的改变等细微之处。

不过还不能确定市场是否会像希望的那样对这些微妙的信息做出回应，这是黑田4月展开第二个五年任期时所面临的一大沟通挑战。

“允许放慢购债步伐，黑田的立场已见软化。他实际上已经开始政策正常化了，”前日本央行审议委员木内登英表示。(完)