日本央行多数审议委员认为当前货币政策足够宽松--10月会议摘要

路透东京11月9日 - 日本央行10月会议意见摘要显示，在是次利率检讨会议上一位审议委员提出，将更长期的收益率作为政策目标，货币政策委员会的九名委员对此进行了辩论，一些人强调目前的刺激政策已经足够。

一位委员表示，日本央行应该承诺引导15年期日本公债收益率不高于0.2%，而不是将引导10年期公债收益率在零水准附近作为目标。

周四公布的这份意见摘要显示，另一位委员反对这类进一步放宽货币政策的提议，称如果采取“极端举措”加快实现日本央行2%的通胀率目标，有可能造成金融市场动荡。

第三位委员表示，现在扩大刺激是不合适的，因为并不能确定此类举措是否能够帮助提前实现2%的通胀率。

“当前政策是最适宜的，能为企业提高生产率奠定基础，对经济的影响具有最小限度的不确定性，”该位委员称。

在10月的会议上，日本央行以8-1的票数维持货币政策不变。新任审议委员片冈刚士对决策持有异议，认为央行应该做出更强有力的承诺，如果国内因素令实现目标延迟，将追加刺激。

片冈刚士还呼吁日本央行通过购债引导15年期公债收益率维持在0.2%以下。当时并不清楚他是希望央行同时以10年期和15年期公债收益率为目标，还是希望转为以15年期收益率为目标。

在10月30-31日会议后发布的经济预测季度评估当中，日本央行大致维持对物价的乐观预测不变，仍然预计通胀将于2020年3月止财年达成2%的目标。

但会议意见摘要显示，几名委员担忧日本通胀前景；一名委员指出，智能手机费用下滑，加上以往能源成本上涨所带来的效应消退，将令物价增长承压。

“通胀可能要花些时间才会达到2%，”另一名委员被引述道。

日本9月核心消费者物价较上年同期上升0.7%，连续第九个月上扬，但涨幅未能超越上月。(完)