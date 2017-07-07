焦点：日本央行增购公债并无限量买入10年债 旨在遏制收益率升势

路透东京7月7日 - 日本央行周五称将买入无限量公债，旨在抑制随发达市场债市全线抛盘而上升的日债收益率(殖利率)。

日本央行激进的购债操作导致多数日本公债收益率走低，并打压了日圆汇率。这与近期该行慢慢悄然缩减购债操作规模的做法完全不同。

“日本央行发出了非常强烈的信号，那就是会致力于实施收益率曲线控制政策，并不会加入全球紧缩队伍。他们得到的回报是日圆汇率下跌，”澳洲国民银行驻悉尼汇市策略主管Ray Attrill表示。

日本央行宣布该决定之前，10年期日本公债收益率大涨至0.105%，为2月初以来最高位，也远高于0%，即该行根据收益率曲线控制政策为这一期限公债收益率设定的目标。

这一大幅上扬与德国、美国和其他欧洲债券收益率过去一周半的走势一致，这波涨势是围绕全球央行将转向缩减刺激计划的担忧所导致的。

涨势缘于欧洲央行、英国央行和加拿大央行发出的一系列鹰派言论，周四欧洲央行公布的最近一次政策会议记录也进一步巩固了这种形势。记录显示，欧洲央行对放弃购债承诺持开放态度。

本周公布的美联储会议记录显示，它也有可能很快在未来几个月内缩减大规模的债券持仓。

**强大的武器**

为了确保万一增购规模不够大，自己还能拥有更强大的缓冲，日本央行动用了自己最强大的武器--在某个固定的收益率水平无条件地购买公债--自去年9月开始实施收益率曲线控制政策以来，这只是第三次使用该武器。

在周五的特殊市场操作中，日本央行按0.110%的收益率不限量地购买10年期公债。央行还将对五年至10年期公债的常规标购规模从之前的4,500亿日圆提高至5,000亿日圆。

“日本央行显示出将10年期公债收益率稳定在零左右且不能升破0.10%的强烈决心，”摩根士丹利MUFG证券的策略师Koichi Sugisaki说道。

在日本央行宣布公开操作之后，10年期公债收益率跌至0.085%；与其他国家利差扩大的预期，令日圆/美元跌至113.835日圆，为一个半月来最低。

但周五日本央行增加购债，与其近几个月来试图降低大规模购债的做法相违背。

由于日本央行的日债持仓已超过40%，如此高的比例可能妨碍债市的平顺运转，因此央行一直在放缓购债速度。

前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周五称，日本央行应该稳步推进“隐性缩减”购债，因收益率任何上涨都将是暂时的。

白井早由里称，日本央行或许为了抑制公债收益率上涨而暂时加快公债购买速度，但不必为了将收益率控制在零附近的目标而大量购债。

凯投宏观驻新加坡的资深日本经济分析师Marcel Thieliant称，“我们预期美国10年期公债收益率到年底将进一步升至3.0%，因此日本央行未来几个月可能将不得不进行额外的固定购债操作。”

日本公债收益率曲线：(reut.rs/2tnNvEq)

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