日本央行购债步伐放缓是收益率企稳的结果--官员

路透东京6月13日 - 日本央行否认了该行在大规模资产购买计划接近极限的情况下致力于“秘密缩表”的猜测，称该行缩减债券购买，是反映了美债给日债收益率带来的上行压力减弱。

日本央行货币政策的理事雨宫正佳周二对国会表示，购债步伐已有所放缓，因为美国公债收益率已经下降--从而使该央行得以限制日本长期利率，同时也减少购债。

“购债放缓是我们引导收益率维持在适合水平的政策的执行结果，”他对国会表示。当时一名执政党议员问及，为何日本央行的购债速度有所放缓。

“日本央行将继续采取必要措施稳定价格，同时还要关注它们如何影响金融状况，”他说。

日本央行总裁黑田东彦曾一再表示，日本央行仍有大量债券可买，公开讨论退出刺激计划还不是时候。

但由于日本央行持有的公债已占整体日债市场逾42%，大量购买公债料将变得愈加困难。

其实，近期的数据显示，日本央行购债步伐已于近几个月明显放缓。

大多数分析师预测，日本央行的购债步伐在年底前会进一步放缓至60万亿日圆(5,460亿美元)左右，并会在某个时刻从其政策声明中删除每年购债规模80万亿日圆的广泛承诺。

该承诺的去留，可能成为日本央行九名审议委员在周四开始为期两天政策会议的讨论议题之一。

鉴于日本央行目前把目标转向利率，许多央行决策官员认为80万亿日圆的购债承诺已经过时，徒具象征意义。但一些官员目前仍对去掉这一承诺持谨慎态度，担心会被误解为日本央行考虑在短时间内退出刺激计划的信号。(完)