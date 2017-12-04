日本央行总裁称决意维持超宽松政策 通胀目标受威胁将“立即行动”（更新版）

路透东京12月4日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，该行并未打算改变大规模刺激计划，若经济风险威胁达成通胀目标的动能，则将“立即行动”。

尽管他对全球经济抱持乐观看法，黑田东彦警告称可能对经济复苏构成威胁的因素包括地缘政治风险，以及保护主义兴起。

“我特别担心的是部分国家的保护主义倾向，以及围绕着全球经济的地缘政治风险，”黑田东彦在欧洲金融市场协会(Europlace)金融论坛上表示。

“我诚挚希望多边贸易体系将在未来数年得到维持，”他说。

美国总统特朗普的“美国优先”立场在一些亚洲国家决策者当中引发疑虑，包括日本在内的很多出口依赖型亚洲经济体从自由贸易中获益，故而拥护多边贸易协议。

当被问及是否开始更加担忧超宽松政策的缺点时，黑田东彦说，日本央行自去年9月调整政策框架以来，向外传达的信息就一直没有变过。

黑田东彦说，日本央行去年9月调整政策框架，称收益率曲线“过于平坦”，不利于银行体系。

“我们自那以后一直非常有效地控制着收益率曲线，并未造成金融方面的问题，”他并称日本央行目前的收益率目标水平“非常合适”。

“我们将继续实施当前极宽松的货币政策，以尽快实现2%的通胀率目标，”黑田东彦表示。

消息人士表示，日本央行一直在有意发出微妙的暗示，可能较预期提前退出危机模式下的刺激政策。

尽管地缘政治风险“难以预料”，但日本央行将会留意这些风险危及日本经济复苏的可能性。

“如果有什么因素破坏我们实现2%物价稳定目标的动能，我们将立即做出相应行动，”他说。

“鉴于全球经济前景‘非常强劲’，目前我并不担心这个方面”。

在大举印钞政策实施三年之后仍未能将通胀率提升至2%之后，日本央行去年9月调整了政策框架，从以资产购买速度为目标转为以利率为目标。

目前央行的短期利率目标为负0.1%，10年期公债收益率目标为零左右。(完)