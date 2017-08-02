焦点：日本央行委员布野幸利主张进行结构性改革 以拉高疲弱的通胀

资料图片：2015年7月，日本央行审议委员布野幸利在其就职记者会上讲话。

路透札幌8月2日 - 日本央行审议委员布野幸利周三提出进行结构性改革，以提高需求和生产力，这实际上是默认仅靠大规模货币刺激政策不能让通胀加快上涨至央行2%的目标水平。

布野幸利重申了央行维持“强力”货币宽松政策的立场，因为经济虽然出现了走强的迹象，但通胀率距离央行的目标水平还很远。

布野幸利表示，民间和政府共同努力促进经济增长潜力，对于促进物价持续上涨也很重要。布野幸利曾担任过丰田汽车(7203.T)的高管。

他表示，日本人口迅速老龄化，意味着将来商品和服务的需求将会减弱，因此企业必须削减过剩产能，更好地利用人力资源。

“从全球角度来看，日本经济仍有提升生产率的余地，”布野幸利周三在日本北部城市札幌对商界领袖发表讲话时说。

他指出，为了缓和此类精简优化行动所带来的冲击，日本需要一种成长策略以鼓励创新并创造新的商业机会。

他补充说，比如政府可以帮助企业开发有吸引力的新商品和服务，并将这些商品和服务推广到企业能力所及范围之外的市场。

他表示，日本还必须采取措施提高就业岗位流动性，企业则应当减少过剩服务或重叠业务来应对劳工短缺。

“现在是推进结构性改革和成长战略的好机会，因为货币环境非常宽松，而且就业市场吃紧，”布野幸利称。“日本不应当错过这个机会。”

布野幸利称，经济强劲且就业市场吃紧，可能将逐步推高薪资和通胀。但他表示，存在企业可能仍不愿涨薪的风险。

在上月的利率评估会议上，日本央行维持利率不变，但再次推后实现通胀率目标的时间。(完)