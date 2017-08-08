专访：日本央行应在通胀达2%目标前先缩减刺激举措--前副总裁

路透东京8月8日 - 前日本央行副总裁岩田一政表示，日本央行应该在通胀达到2%目标之前就缩减大规模刺激举措，这使得对央行激进举措以让日本脱离通缩的功效有所怀疑。

岩田一政为下任央行总裁的热门人选，他抨击央行的物价预测过于乐观，并警告鉴于近来一连串物价数据疲弱，通胀要达到1%也是一大挑战。

这番言论突显出外界愈发担心，日本央行持续时间很长的超宽松政策给国内银行和金融市场造成的压力。

他表示，随着庞大的购债计划接近极限，而且非常规刺激举措的弊端愈发清晰，日本央行应该放慢债券和上市交易基金(ETF)的购买，即便通胀率目前仍离目标水平很远。

“日本央行应该放慢年度购债计划的步伐至40万亿日圆(3,620亿美元)左右，目前为80万亿日圆。这样一来，政策将变得更可持续，”岩田一政周一向路透称，并呼吁日本央行继续放慢购债步伐。

他还表示，日本央行应该考虑到某个时刻削减ETF购买规模，因其令市场扭曲。

“一旦通胀率将停留在1%附近的趋势变得明显，日本央行就应该修改其长期利率目标。但从近来的数据判断，让通胀率达到1%的道路似乎也是相当崎岖的，”目前担任日本经济研究中心理事长的岩田一政说。

岩田一政对货币政策的看法备受关注，因市场认为他是取代日本央行总裁黑田东彦的为数不多的有力角逐者之一。黑田东彦的五年任期将在明年4月届满。

他说，其中一个观点是通过瞄准五年期公债收益率，而非目前的10年期公债收益率，来允许长期利率自然上升。

日本央行去年修改了政策框架，将政策目标从印钞速度改为控制收益率曲线。该央行目前引导短期利率处在负0.1%，10年期公债收益率在零附近。

日本央行还维持以每年80万亿(兆)日圆的速度增持债券的承诺不变。一些分析师认为，随着近来购债速度放缓至60万亿日圆左右，日本央行将很快修改或放弃该承诺。

日本当前的年通胀率在0.4%，远远低于日本央行2%的通胀目标。该行希望在截至2020年3月的财年达到这一目标。(完)