焦点：日本央行委员原田泰称没有理由收回超宽松政策 也无须加码

路透日本福岛11月30日 - 日本央行审议委员原田泰周四表示，由于通胀仍远低于2%目标，央行没有理由收回超宽松货币政策。

资料图片：2015年3月，日本东京，日本央行委员原田泰在央行总部出席记者会。REUTERS/Yuya Shino

原田泰向来主张积极货币宽松，他为日本央行的大规模刺激计画加以辩护，声称这有助于重振经济，并维持日圆稳定。

“自从推出量化质化宽松(QQE)以及2%通胀目标之后，日圆兑美元一直在100-120日圆之间波动，且看来大致持稳在110日圆附近，”原田泰称。

“考虑到2008年金融危机前后日圆兑美元从120日圆升值至80日圆，我认为这样的情况可以用稳定来形容。”

原田泰在福岛对商界高管表示，日本央行应在确认物价涨势获得足够动能以达到目标后才撤回刺激措施。

“如果维持当前的货币政策，那么随着经济改善，劳动力短缺状况将进一步加剧，因而就会有一个薪资和物价双双上涨的阶段，”他说。“如果动能足够强劲，则日本央行将开始减小货币宽松力道。”

原田泰并未接受一些分析师提出的批评，后者认为推迟撤出刺激举措可能会不利银行系统稳定，原田泰则称超宽松政策仍然利大于弊。

“一些人说，由于美国和欧洲的央行正着手退出，日本也应追随这种做法，”原田泰表示。

“不过，如果日本在这些央行之后再结束宽松，我觉得完全合理。”他补充称，因为通胀率仍低于1%。

原田泰称他认为没有必要加大刺激，这与日本央行新任审议委员片冈刚士的看法不同，后者认为日本央行应进一步放宽政策以确保很快实现物价目标。

原田泰与商界领袖会晤后在记者会上称，“如果经济受到外部冲击且当前刺激措施不足时，我们需要采取额外宽松措施。”

他称，日本央行尚未就刺激措施的退出策略做出任何决定，但可能将采取的措施包括，放弃负利率，提高超额准备金利率，或是卖出日本央行持有的政府公债。

外界认为原田泰是日本央行审议委员会中强调宽松政策对经济和通胀产生正面影响的一位委员，而非强调持续放宽政策的弊端，比如损及银行利润。

原田泰与委员会多数委员在投票表决中持有同样立场，包括去年将政策框架由印钞速度改为瞄准利率的投票。(完)