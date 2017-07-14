焦点：日本央行料推后通胀目标达成时间 但暂不扩大宽松政策

2016年12月1日，日本东京，一名女子在看商家打折促销的鞋。

路透东京7月13日 - 消息人士称，日本央行下周政策会议料将调高其经济成长预测，但调降其乐观的通胀展望，这令外界更加预期日本央行在回撤大规模刺激计划方面将远远落后于全球主要央行。

日本央行下周四结束两日会议时，料将不会扩大刺激，因强健的出口和民间消费令经济温和扩张的前景升温。

央行由九名委员组成的委员会意见分歧，有些人认为经济走强将开始推升通胀，而另一些人则认为，鉴于日本顽强的通缩心态，通胀直至明年都仍将长时间陷于低迷。

熟悉央行思维的消息人士表示，如果悲观看法充斥，日本央行可能会再次推后达成2%通胀目标的时间点，这对央行总裁黑田东彦旨在终结通缩的激进货币政策构成新的打击。

“通胀回升所花时间较预期为长，”其中一名消息人士表示。“大幅调降物价预估或许势不可免，”另一名消息人士指出，其并称“不排除”达成目标的预期时间会往后延。

另两名消息人士也有相似的看法，警告称基础通胀疲弱，在改变民众对通缩持续的看法上，日本央行所做的努力或将因此而受到阻碍。

黑田东彦可能提醒市场在通胀持续站上2%以前，日本央行决心延续超宽松货币政策。

太平洋投资管理公司(PIMCO)全球经济顾问Joachim Fels预期，日本央行在明年好长一段时间内将维持收益率目标不变。

“美联储正在退出刺激举措，欧洲央行明年将削减购债措施，但我认为日本在相当一段时间内将维持收益率目标不变。”

**经济增长强劲，通胀疲弱**

消息人士表示，日本央行准备把2018年3月止财年的消费者通胀率预估，由4月估计的1.4%大幅下调至1.0%左右。

消息人士称，预计日本央行也将把下一财年通胀预估，由目前的1.7%调降至1.5%或以下。

消息人士表示，日本央行可能将通胀达到其目标的时间点，由当前预估的“2018财年左右”推后，取决于明年通胀率预估值下调的程度。

消息人士说，日本央行还将微幅调升其对当前财年与下一财年的经济增长率预估，表明经济已见改善。

他们表示，日本央行也将公布较上月更为乐观的经济评估，表明央行越来越确信经济正在温和扩张。

央行在目前的预估中，预期当年财年国内生产总值(GDP)扩张1.6%，下一财年扩张1.3%。

经济增长强劲与通胀低迷形成的反差将是下周议息会议将讨论的关键议题，届时日本央行还将发布包含最新长期经济预测的季报。

日本央行政策委员会分为观点不同的两派，一派认为结构性因素是导致通胀疲弱的原因，另一派认为紧俏的就业市场将很快推高薪资和物价。

一些决策者认为，企业仍有缩减服务和精简业务的空间，而不是以更高的薪水招聘到更多员工。他们认为，只有当企业没有地方可削减成本的时候，他们才会开始加薪和涨价。

据消息人士称，日本央行的报告可能会分析日本经济中的优势为何未能转化为更高的薪资和通胀。

日本央行大战通缩：tmsnrt.rs/28KmQnX

(完)