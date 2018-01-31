日本央行一些委员暗示未来将缩减刺激举措--1月会议意见摘要

路透东京1月31日 - 周三出炉的日本央行1月会议意见摘要显示，一些央行决策者称如果经济和物价状况继续改善，央行可能需要考虑升息或者放缓对风险资产的购买。

但其他央行委员表示，鉴于通胀距离2%的目标水准仍远，因此央行必须维持“强力的”货币宽松举措。

“当通胀距达到我们的物价目标仍有一段距离时，并不乐见市场关于货币宽松措施提早转变的预期增强，”摘要援引一位委员的话称。

“如果削减日本央行的超长公债购买规模，向市场释出了意想不到的关于货币政策的信号，那日本央行就必须作出修正，”该委员称，但未加详述。

日本央行在举行政策会议大约一周后发布委员们的意见摘要。摘要不会指明哪些委员发表了这些意见，更全面的会议记录将在数周后发布。

上次会议上的评论凸显出日本央行面临的沟通挑战，通胀低迷迫使该行维持大规模刺激计划，尽管成本在上升，例如近零利率给银行获利带来冲击。

市场猜测日本央行将追随美欧央行缩减刺激措施，日本央行总裁黑田东彦一直在努力消除这种揣测。

摘要显示，日本央行9名成员组成的审议委员会认为未来有空间收缩刺激措施。

“如果经济和物价状况持续改善，日本央行可能需要考虑调整收益率目标，使政策框架更加可持续，”一位政策委员称，暗示未来有可能升息。

另一位委员称，日本央行不仅要关注购买上市交易基金(ETF)等风险资产的收益，还必须关注其成本。(完)