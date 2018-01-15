日央行总裁黑田东彦对物价看法更为正面 日圆触及四个月高位（更新版2）

（新增市场反应和引语）

路透东京1月15日 - 日本央行总裁黑田东彦周一重申央行决心维持量化宽松措施，但他就通胀和经济发表正面评论，推动日圆兑美元涨至四个月高位。

黑田东彦对日本央行地区分行经理讲话时称，核心消费者物价正在上升1%左右。这和他上次向地区分行经理的讲话略有不同，他上次称核心通胀率处于零附近。

黑田东彦还重申他对于经济将继续成长的乐观看法。这引起了一些交易商的注意，他们担心日本央行上周小幅削减公债购买后可能对政策进行调整。

“预计经济将继续温和扩张，”黑田东彦在央行地区分行经理季度会议上讲话时表示。

他还表示，当前日本经济温和扩张将帮助通胀加速升向2%的目标水准，暗示希望暂时维持货币政策不变。

他补充说，只要有必要，日本央行将继续实施包括收益率曲线控制和大规模资产购买计划的宽松举措，以实现物价目标。

美元兑日圆JPY=在黑田东彦讲话后最低跌至110.63，但很快企稳。

鉴于长期实施宽松的代价增加，譬如超低利率侵蚀银行获利，日本央行一直微妙而有意地暗示，可能比预期更早地从危机模式的政策慢慢退出。

但日本央行上周在例行操作中小幅削减购债规模，就引起全球债券收益率和日圆升高，凸显出该央行在就政策意图进行沟通方面面临的挑战。

“黑田东彦措辞的改变仅仅是对近期物价上涨的反映，但自从日本央行下调购债规模以来，市场变得较为敏感，对哪怕是极细微的不同都很上心，”三菱日联摩根士丹利证券资深市场分析师Shuji Tonouchi称。

“政府官员也在对摆脱通缩发出更为正面的言论。决策者在逐渐改变他们的基调。”

日本经济再生大臣茂木敏充上周谈到政府在重振经济方面的进展，暗示有可能在消费者物价增幅触及央行2%通胀目标之前，宣布通胀结束。

日本11月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.9%。这与日本央行的物价目标还相去甚远，但已经显现改善迹象。2016日历年，核心CPI下滑0.3%，为当时四年首见。

日本央行地区分行经理将在下午2点(0500 GMT)发布季报，评估央行货币举措对地区的影响。

“日本金融体系保持稳定，货币环境非常宽松，”黑田东彦表示，没有重复近期关于超宽松政策成本上升的一再警告。

受强劲的出口和资本支出提振，日本经济一直在扩张。但通胀率仍远低于日本央行的目标，企业担心提价会令对成本敏感的消费者望而却步。(完)