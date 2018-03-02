日本央行总裁对物价前景看法乐观 近期不会上调收益率目标

路透东京3月2日 - 日本央行总裁黑田东彦对通胀前景发表乐观看法，但排除了近期上调收益率目标的可能性，暗示单凭经济改善不会触发央行退出超宽松货币政策。

黑田东彦表示，日本在摆脱通缩方面正在取得进展，经济增强和就业市场紧俏正在推升薪资与通胀。

政府提名黑田东彦在4月任期结束后连任，他在周五众议院的确认听证会发表了上述言论。

“就业市场接近充分就业，薪资稳步上升，尽管速度一般，”黑田东彦在国会表示，“日本经济不再处于通缩状态。”

但他强调，由于通胀距离2%的目标仍很远，日本央行决心维持超宽松货币政策。这驳回了一些分析师的看法，他们呼吁央行在通胀达到目标之前就上调收益率目标。

“随着欧洲和美国的央行实行货币政策正常化，以及日本通胀上升，市场可能对长期利率带来上行压力，”黑田东彦对国会说。

一位议员问及如果通胀率达到1%日本央行是否可能上调利率，黑田东彦称”现阶段我对于立即屈从于这种市场压力、上调长期收益率目标感到犹豫和谨慎。”

央行高官任命案需得到国会参众两院批准，而这几乎是板上钉钉的事，因首相安倍晋三的执政联盟在国会轻松享有多数席位。

依照2016年采取的政策，日本央行将短期利率引导在负0.1%，将10年期公债收益率引导在零附近。

由于一再延长的宽松政策压低了银行利润率，一些分析师呼吁日本央行在通胀升至2%之前就加息，称对于一个已遭受20年通缩的国家而言，2%的通胀目标过高了。

黑田东彦称，当适宜时机到来时，央行将会讨论退出超宽松货币政策的策略，并与市场沟通其计划。

但他表示，通胀水平距央行的目标还远，现在就讨论此事为时尚早。

“很显然，要改变公众对物价走势的看法需要一定时间，”黑田东彦说道。

“我们希望引导政策着重实现通胀目标，也会留意到近期针对我们的政策对央行财政的影响以及退出策略的讨论，”他称。(完)