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日本央行总裁黑田东彦对地区银行获利能力疲软提出警告
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2017年10月20日 / 早上8点28分 / 5 天前

日本央行总裁黑田东彦对地区银行获利能力疲软提出警告

1 分钟阅读

路透东京10月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五警告称，地区性银行的获利能力正在下滑，罕见地承认日本央行长期宽松政策的代价在上升。

黑田东彦对日本经济仍表达乐观信心，他表示，由于外部及国内需求均衡地双双上升，日本经济正在温和扩张。

他也表示，由于预期薪资及就业稳定增加，民众愈来愈能接受物价上涨。

“如果物价普遍上涨，那么中长期通胀预期将稳步提高，”黑田东彦称。“日本央行预计通胀将加速升向2%通胀目标，”黑田东彦在信托协会年会上表示。

但黑田东彦称，借贷成本下降正在侵蚀日本地方金融机构的获利能力。借贷成本下降虽有利于企业，但挤压了银行利润。

“由于人口减少及日本地方上业务机会减少，银行获利承受的结构性下跌压力将持续下去，”黑田东彦称。

根据去年实施的一项政策，日本央行通过大量印钞以引导短期利率至负0.1%、10年期公债收益率至零附近，藉以达成2%通胀目标。

不过此一政策已然导致金融机构利润遭到压缩。

然而黑田东彦重申，日本央行将维持“强力”货币宽松，以尽快达成物价目标。

直接了解情况的消息人士周五称，日本金融厅(FSA)计划对认定为业务模式较差的地区银行进行质询。(完)

编译 蔡美珍/于春红/张明钧; 审校 汪红英/李春喜/艾茂林

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