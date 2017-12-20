焦点：日本央行料将按兵不动 暗示不急于结束危机时的刺激措施

路透12月20日 - 日本央行周四料维持货币政策不变，且将向市场保证，只有在通胀更明确地朝2%的通胀目标上升时，央行才会结束危机时期实施的刺激措施。

2017年10月31日，日本东京，日本央行总裁黑田东在记者会上开怀大笑。REUTERS/Toru Hanai

但日本央行总裁黑田东彦可能会暗示，央行接下来的政策方向将是缩减其大规模刺激，强调长期宽松举措对日本银行系统造成的痛苦越来越大。

外界普遍预期日本央行将维持负0.1%的短期利率目标以及10年期日债收益率目标在零附近不变。日本央行在今年一年都没有调整政策。

分析师称，由九名审议委员组成的政策委员会或许会讨论日本央行是否应考虑在明年提高收益率目标，或者放慢高风险资产购买速度，因一些委员近来对宽松政策造成的弊端表示担心。

熟悉日本央行想法的消息人士称，只有当通胀率长时间超过1%，久到让大众确信物价将继续上升，央行才可能采取这样的行动。

前日本央行官员、目前在摩根大通证券任首席经济分析师的Hiroshi Ugai预期，央行将在9月和12月上调其10年期收益率目标。

“日本央行将把行动界定为微调，而非收紧货币政策。央行将表示，鉴于通胀升高，正在调整被其视为过度宽松的措施。”

市场聚焦黑田东彦在央行会议后的记者会，以找寻日本央行跟随欧美脚步削减刺激的步伐可能有多快的蛛丝马迹。

在大举印钞政策实施三年之后仍未能将通胀率提升至2%之后，日本央行去年9月调整了政策框架，从以资产购买速度为目标转为以利率为目标。

此后日本央行一直在悄悄地缩减其资产购买规模。虽然仍维持以每年80万亿日圆的速度增加债券持仓的宽松承诺，但央行近期的购债速度已下降一半。

分析师预计，鉴于央行已持有市场40%的债券，同时政府计划明年减少发债，日本央行的购债步伐将进一步放缓。

日本7-9月经济环比年率上修为增长2.5%，为连续第七季扩张，受强劲的出口和资本支出提振。

但日本核心消费者通胀率持于0.8%，接受日本央行调查的企业预计，未来几年物价升幅不会明显加快。

路透调查的多数分析师预计，日本央行的下一措施将是撤走刺激措施，不过分析师预计要到2018年底或更晚才会实施。(完)