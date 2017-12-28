日本央行委员呼吁对利率和ETF购买展开辩论--12月会议意见摘要

路透东京12月28日 - 日本央行上周政策会议的意见摘要显示，一些委员呼吁对升息或降低上市交易基金(ETF)购买规模展开辩论，以因应经济前景好转。

一位委员称，如果物价和经济前景料将改善，则日本央行将需要考虑是否“将有必要调整利率水平。”

另一位委员称，日本央行应该要考察政策效果，并从“每个角度”研究ETF购买可能带来的负面影响，因股价和获利上升。

日本今年经济增长超过了一些分析师的预期，而且股市因企业获利增加而上涨，导致一些交易员质疑日本央行是否应控制其大规模货币宽松举措。

“消费者支出表现良好，受到股市上涨的支撑。日本央行的政策焦点放在利率方面，因此对购买风险资产提出质疑再自然不过了，”三菱日联摩根士丹利证券资深分析师Hiroshi Miyazaki表示。

意见摘要并未明确单个发言者的身份，尚不清楚日本央行有九名成员的委员会中是否多数持有这些观点。

央行总裁黑田东彦上周也明确表示，只要消费者通胀距离央行的2%目标依然遥远，他就不打算升息。

目前，日本经济增长稳健，并且工业生产活跃。

政府周四公布的数据显示，日本11月工业生产较前月增长0.6%，好于预估；11月零售销售较上年同期增加2.2%，超出预估的增加1.2%。(完)