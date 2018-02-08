日本央行审议委员主张维持强力宽松 尽管成本上升

路透日本和歌山2月8日 - 日本央行审议委员铃木人司周四表示，日本央行必须维持其大规模刺激计划以实现通胀目标，尽管需要关注长期宽松可能给金融机构造成的损害。

铃木人司还提到最近股市暴跌可能影响日本经济复苏前景的风险。

“我们必须密切关注美国和欧洲央行货币政策正常化举措对美国长期利率及新兴市场资金流动的影响，”铃木人司在日本西部和歌山对商界领袖发表讲话时称。

铃木人司表示，“耐心地维持强有力的货币宽松，这很重要，”因为通胀率仍然远低于日本央行2%的通胀目标。他去年7月加入央行，此前曾就职于商业银行。

铃木人司的谈话显示，最近的市场动荡可能进一步推迟日本央行退出危机模式刺激政策的尝试。他曾在去年11月暗示，如果复苏持续，升息的可能性将上升。

铃木人司再次警告大规模刺激成本上升，称长期宽松政策可能损害金融机构获利，并使之不愿增加放贷。

“我们必须仔细观察持续货币宽松的累积效应...可能对金融系统产生的影响，”他说。

他认为，虽然经济将继续扩张，并帮助通胀升向2%，但企业或许还需要时间，才能将劳动力和原材料成本的上涨转移给家庭消费环节。

三年大量印钞未能推升通胀，日本央行在2016年调整了政策框架，采用新的收益率曲线控制(YCC)框架，不再以资产购买步伐作为目标。

虽然央行总裁黑田东彦一再否认近期撤回刺激政策的可能性，但一些央行审议委员已公开对超宽松政策成本上升提出警告。

铃木人司在11月接受媒体采访时表示，YCC机制有讨论的余地。这暗示日本央行有可能在通胀达到目标前就升息。(完)