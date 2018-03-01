日本央行审议委员片冈刚士警告称不应过早撤出宽松政策

路透日本冈山3月1日 - 日本央行审议委员片冈刚士周四警告称，日本央行不应过早撤出超宽松货币政策，他呼吁加强央行的庞大刺激举措。

他还称，在消除公众有关通缩将持续的看法方面，日本央行和政府在政策上的协调非常关键，这意味着有必要实施更大规模的货币和财政刺激组合举措，来提振经济成长。

“要想影响通胀预期，政府和央行之间的政策协调至关重要...要通过双方的切实行动得到明确的保证。”片冈刚士在冈山市对商界领袖发表讲话时说道。

自2017年7月加入央行政策委员会以来，片冈刚士是唯一不赞同日本央行维持货币政策不变的委员，他一直呼吁央行加大刺激力度以实现通胀目标。

片冈刚士再次主张，日本央行应设法进一步压低10年期以上利率，加大货币政策支持力道，他认为这将提振资本支出，协助融通政府支出。

他表示，在通胀率仍远低于央行目标2%情况下，要考虑跟进美国及欧洲央行缩减刺激的脚步，对日本央行而言时机过早。

“我认为，在日本，距离考虑改变货币政策立场还很遥远，”片冈刚士称。

“通胀率改善情况还不足够。如果改变了货币政策方向，而没有深入考虑到这个情况，则有日本可能重回通缩的风险。”

片冈刚士的说法与日本央行政策委员会的多位成员有所冲突，一些官员已暗示，基于长期宽松的代价日益升高，日本央行的下个动作应该是缩减刺激。

日本央行总裁黑田东彦周四在国会称，最近通胀预期正走出疲弱状态，并”有所升高”，表明经济复苏势头加强将推高通胀。

但他承认，薪资和物价增幅仍处于低位，反映出通缩心态持续，并突显了市场对日本央行将暂时维持刺激政策的看法。

尽管片冈刚士不太可能获得足够多的支持票来影响央行决策，但他的观点突显出了日本央行面临的两难境地，即在央行政策工具愈发匮乏之际寻求实现难以企及的通胀目标。

随着强烈提倡大举宽松政策的学者若田部昌澄在3月就任央行副总裁，片冈刚士的观点或将变得更有分量。

由于实施已有三年的大规模印钞未能推升通胀，日本央行于2016年调整了政策框架，针对利率而非购债步伐制定了目标。(完)