FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月前
日本央行维持货币政策不变 对民间消费与海外经济体的看法更乐观（更新版）
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年6月16日 / 凌晨3点18分 / 2 个月前

日本央行维持货币政策不变 对民间消费与海外经济体的看法更乐观（更新版）

路透新闻部

1 分钟阅读

（新增细节）

路透东京6月16日 - 日本央行周五维持货币政策不变，而且对民间消费和海外经济体的看法更加乐观，暗示该央行相信出口驱动的日本经济复苏势头正在增强。

但熟悉央行想法的消息人士表示，在通胀率仍远低于2%的目标水准情况下，央行总裁黑田东彦可能会出言安抚市场，表示在缩减刺激举措方面仍将落后于美国联邦储备委员会(美联储/FED)。

“在就业和收入稳步改善的情况下，民间消费的韧性增强，”日本央行在政策声明中表示。

周五的政策声明比4月会议更加乐观，当时日本央行表示消费“具有韧性”。

正如市场的普遍预期，日本央行继续承诺引导短期利率目标在负0.1%，并将10年期日债收益率维持在零附近不变。

央行还维持承诺将以每年80万亿日圆(7,293.3亿美元)的速度购买债券。

日本央行承认新兴经济体的复苏迹象增多，称海外经济体“整体上持续以温和速度增长。”

相较4月，这次看法更为乐观，央行4月时表示新兴经济体略显疲弱。

日本央行维持对日本经济的整体评估不变，称经济正在转向温和扩张。

市场人士聚焦于央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开的记者会，以期找到触发央行在未来调高公债收益率目标的新线索。(完)

编译 张涛/王琛；审校 李婷仪

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below