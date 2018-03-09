日本央行维持货币政策不变 裁黑田东彦料表态不急于退出刺激（更新版）

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路透东京3月9日 - 日本央行周五维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，这突显出日本央行确信其大规模刺激计划正推动通胀率朝目标水平上升。

但由于对全球贸易战的担忧，加上日圆强劲让日本经济前景笼罩阴云，日本央行总裁可能在会后记者会上安抚市场，称央行并不急于缩减超宽松政策。

“日本经济在温和扩张，从收入到支出的良性循环正在运行，”日本央行在政策决定声明中称。

一如市场的广泛预期，日本央行维持短期利率目标在负0.1%不变，并誓言将继续引导10年期日本公债收益率保持在零水准附近。

稍早数据显示，日本1月员工薪资下滑速度为六个月来最快。这一令人忧虑的迹象说明，今年消费支出将失去动能，并拖累经济表现。日本经济正经历28年来的最长增长阶段。

黑田东彦上周五首次提到，如果能够在2019年财年实现物价目标，央行可能会考虑退出货币宽松政策，这番表态引发了市场的波动。稍后他对这个表态做了降温处理。黑田将续任央行总裁。

日本央行政策行动仍受束缚。经济即便正处于28年来最长的增长期，但通胀率仍远低于2%，使得日本央行难以撤除刺激举措，尽管长期宽松政策的代价正在日益攀升。

面对这样的情况，黑田从4月开始的第二个任期将是任重道远。他将在此任期中引导央行走上刺激举措退场的漫漫长路，他必须在微妙暗示的同时，避免市场忧心政策很快转向。

路透调查显示，多数分析师预计日本央行今年将保持长期利率目标不变，40%受访者预计会上调。

3月的政策会议将是央行高层人事改组前最后一次会议。在高层人事改组中，两位新副总裁将在3月20日上任。(完)