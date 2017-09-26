日本央行希望坚持当前政策框架 但质疑的声音越来越大

路透东京9月26日 - 日本央行周二发布的7月19-20日会议记录显示，决策者认为他们应坚持当前的政策框架，并且有理由乐观看待消费者物价，因为衡量通胀预期的指标已经停止下滑。

日本央行在7月会议上维持货币政策不变，但再次推迟实现通胀目标的时间。这已是央行总裁黑田东彦2013年推出量化宽松措施以来第六次推迟达成通胀目标时间。

政策制定者对实现通胀目标的乐观看法，可能无法打消外界的担忧，人们认为日本央行需要改变其政策立场，因为央行迄今一直未能提振物价。

“多数委员认为，虽然近期消费者物价指数(CPI)的势头相对疲弱，但同比变动率或将继续上行并向2%迈进，这主要是因为产出缺口有所改善，以及中长期通胀预期有所上升，”会议记录显示。

会议记录显示，几名委员还表示，日本失业率和产出缺口需要进一步改善，以提高经济动能实现央行2%的通胀目标。

日本央行现在预计通胀率将在2020年3月止财年的某个时候实现2%的目标。自黑田东彦2013年推出大规模资产计划以来，日本央行已六次推迟实现通胀目标的框架。

日本央行将在10月31日结束的下次政策会议上发布新的预估。如果真的要再次推迟实现物价目标的时间，是要进一步放宽政策，还是设定新的框架，日本央行左右为难。

而在9月20-21日的会议时，日本央行一名新晋委员反对央行维持货币政策不动的决定，称当前的框架不足以推升通胀。(完)