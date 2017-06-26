焦点：日本央行应清晰沟通 避免退出刺激政策的传言--6月会议摘要

路透东京6月26日 - 日本央行公布6月议息会议摘要显示，政策制定者重点讨论了如何更好地传达央行政策意图，因经济状况好转提高了市场对退出超宽松货币政策时机的关注度。

审议委员强调需要抑制市场对于央行很快将撤回刺激政策的猜测，同时也表示尽管通胀低迷，但无意进一步放松政策。

周一公布的意见摘要显示，几名审议委员称，鉴于通胀率距离央行2%的目标还很远，最好的方法是维持目前的超宽松政策。

“物价稳定目标不能在短时间内轻松实现。关键是要维持宽松的金融环境，并使经济尽量保持扩张态势，”一名委员称。

“有必要继续实施当前的宽松政策，等待需求稳步上升和失业率进一步下降，来带动薪资、物价和通胀预期攀升，”另一名委员说道。

这些评论与市场主流观点一致。市场认为日本央行会保持中性政策立场，暂时既不升息也不降息，希望经济改善逐步推升通胀。

在6月会议中，日本央行维持政策不变，并调高对民间消费的评估，此为六个月来首次，表明对正在增强的、出口驱动的经济复苏有信心。

日本经济越来越多地表现出活力，给日本央行带来新的沟通方面的挑战，迫使该行更加明确地向市场传达，将来可能会如何撤回刺激计划--即使这还要等到很久之后。

一名委员称，经济状况的改善以及日本央行不断扩张的资产负债表，是市场愈发关注央行何时以及如何退出刺激计划的部分原因。

“随着经济继续改善，日本央行需要对它的货币政策想法负责，以避免引起市场参与者的忧虑，”该委员说道。

“根本问题...是无法预计退出的时间点，因为物价目标的实现仍相当遥远，”另一委员说道。

日本央行实行大规模资产购买计划已有三年，但仍未能推高通胀率，去年央行修订了政策框架，使其更好地适应对抗通缩的长期战役。

尽管越来越多的迹象显示日本经济成长增强，但通胀仍然低迷，因企业担心涨价会吓跑在乎成本的消费者。一项路透调查发现，将于周五公布的数据可能会显示，日本5月核心CPI料同比上升0.4%。(完)