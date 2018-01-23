焦点：日本央行料将对通胀谨慎乐观 并将维持政策不变

路透东京1月23日 - 日本央行周二料将维持货币政策不变，并对通胀前景持谨慎乐观看法，认同有关经济复苏强化及就业市场趋紧或将促使企业提高薪资的预期。

但分析师称，日本央行总裁黑田东彦将寻求打消市场有关央行将较早退出刺激计划的臆测，他将在政策会议之后的记者会上提醒投资者，通胀率仍与2%的目标水平有差距。

日圆最近有所上涨，如果涨势持续，也可能会抑制央行官员公开讨论将来退出危机政策，因为本币贬值以及出口上升是日本经济复苏的主要推动力。

“我认为日本央行不担心目前的美元兑日圆汇价，而是主要担心当该央行开始暗示调高收益率目标时，可能会引发市场巨大反响，”摩根大通证券首席日本分析师Hiroshi Ugai称。

“日本央行可能希望花更多时间关注薪资和物价走势，所以我怀疑黑田东彦本次是否会就未来政策走向发出信号。”他称。

在周二结束的两日会议上，日本央行料将维持短期利率在负0.1%，10年期公债收益率维持在零左右。

日本央行可能维持购买公债的宽松承诺不变，这样其债券持仓每年将以80万亿日圆(7,220亿美元)的规模增长。

**央行并未满足**

对政策制定者而言，全球经济增长前景转亮，正在给政策沟通带来新的挑战。日本央行、美联储和欧洲央行都在苦思如何撤出超宽松政策，而不致于让那些多年来习惯于巨量廉价资金的投资者感到恐慌。

此前日本央行已经尝到了这种挑战的滋味：该行削减购债推高全球收益率，而黑田东彦对经济给出的积极评价也带动日圆升至四个月高位。

熟悉日本央行想法的消息人士称，在全球需求强劲支撑出口繁荣的背景下，日本央行料将小幅上调始于今年4月财年的增长预估。三个月前日本央行对这一财年的增长预估为1.4%。

他们表示，在此次季度审议中，日本央行基本上将维持对未来几年的通胀率预估，并坚持2020年3月通胀率将触及2%的观点。

消息人士称，日本央行政策委员也可能会讨论对通胀预期给出较现有评估略微乐观的看法。目前的评估认为通胀预期“较疲弱”。

日本经济7-9月连续第七个季度扩张，企业信心触及11年高点，受益于出口旺盛和资本支出强劲。

日本11月核心消费者物价连续第11个月增长，1月预计通胀加速的家庭百分比触及近两年高点，进一步证明日本可能将从20年来的通缩中走出。

但日本央行决策者却并未满足，他们警告称，剔除生鲜食品和能源后的消费者物价增幅仍为0.3%，在开始讨论撤出刺激措施前，这一数据必须进一步加速才行。

日本央行对抗通缩动图：tmsnrt.rs/28KmQnX

日本央行货币政策解说：tmsnrt.rs/2igbqRk(完)