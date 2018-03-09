焦点：日本央行将维持货币政策不变 并安抚市场离退出刺激举措尚远

路透东京3月9日 - 日本央行预计将维持货币政策不变并让投资者放心，其并不急于削减大规模刺激举措。当前日本央行寻求谨慎地掌控市场对退出刺激政策的预期。

资料图片：2011年8月，日本东京，日圆纸币。REUTERS/Yuriko Nakao

分析师表示，日本央行预计将保持对经济的乐观看法，但鉴于对全球贸易战、近期市场波动和日圆升值的担忧，该央行有充足的理由放缓退出进程。

日本央行总裁黑田东彦上周五首次提到，如果能够在2019年财年实现物价目标，央行可能会考虑退出货币宽松政策，这番表态引发了市场的波动。稍后他对这个表态做了降温处理。

分析师认为，由于担心再次引发市场波动，黑田东彦将利用政策会议后举行的记者会消除对日本央行提前退出宽松政策的揣测。

“日本央行在政策正常化方面将远远落在后面，即使日本经济情况不错，”大和证券首席市场分析师岩下真理表示。

“这意味着当全球经济成长势头衰竭时，日本央行将没有可以用来扶助经济的工具，”她说。

在将于周五结束的两日政策会议上，外界广泛预期日本央行将坚持承诺引导短期利率在负0.1%、10年期公债收益率在零附近。

央行亦将维持其评估不变：强劲的资本支出和出口将让日本经济保持温和扩张，并帮助推升薪资和通胀。

黑田东彦或将对经济前景潜在风险示警，比如美国引发的保护主义疑虑，以及波动剧烈的市场可能伤害企业获利，致使企业不愿加薪。

日本央行政策行动仍受束缚。经济即便正处于28年来最长的增长期，但通胀率仍远低于2%，使得日本央行难以撤除刺激举措，尽管长期宽松政策的代价正在日益攀升。

面对这样的情况，黑田从4月开始的第二个任期将是任重道远。他将在此任期中引导央行走上刺激举措退场的漫漫长路，他必须在微妙暗示的同时，避免市场忧心政策很快转向。

路透调查显示，多数分析师预计日本央行今年将保持长期利率目标不变，40%受访者预计会上调。

3月的政策会议将是央行高层人事改组前最后一次会议，将有两位新副总裁接替3月20日将卸任的官员。(完)