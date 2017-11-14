日本央行将继续坚持货币宽松 以促进通胀率上升--黑田东彦

路透苏黎世11月13日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，该央行将继续坚持“强有力的货币宽松政策”，以支持通胀的正面发展趋势。

“展望未来，随着产出缺口稳步改善，企业对于加薪和提价的立场可能会逐步转变，”黑田东彦在苏黎世大学发表演讲时表示。“如果物价普遍进一步上升，那么通胀预期可能也会稳步提高。”

“日本央行将继续坚持强有力的宽松政策，以确保这种正面趋势不会突然停止，”他补充称。

“强有力的货币宽松政策...已经在产生明显的效果，”黑田东彦表示。“我们认为经济不再处于物价持续下降的通缩状态。”

但尽管消费者物价指数(CPI)升幅在0.5-1%区间，黑田东彦仍持谨慎立场，称通缩心态在日本仍根深蒂固。

“持续15年的通缩，导致通缩心态--即认为物价不会轻易上涨的看法--在企业和消费者的脑海中根深蒂固，而要达成2%的物价稳定目标，还有很长一段路要走。”

他表示，对日本央行来说，不要放松刺激通胀的努力至关重要。

“我认为，日本央行对实现2%的物价稳定目标的坚定立场和坚持不懈的努力相当重要，”黑田东彦表示。

虽然欲达成2%物价目标仍有诸多问题有待解决，但他表示，过去五年日本的物价环境已稳步改善。

“我认为这显示出日本央行基于经济理论支撑(量化宽松)的努力，一直是朝着正确的方向迈进，”他表示。(完)