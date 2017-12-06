日本央行审议委员政井贵子主张坚持大力宽松 并警惕副作用

路透日本神户12月6日 - 日本央行审议委员政井贵子周三主张坚持实行超宽松货币政策，因不确定通胀将以多快速度上升，并告诫称日本央行必须密切关注该政策可能产生的副作用。

尽管经济走强，但政井贵子承认需要花上比预期更长的时间，才能彻底消除日本根深蒂固的通缩心态，即公众认为未来价格不会上涨的这种想法。

“即便如此，大力实施货币宽松政策...的需求没有变化，”政井贵子在神户向企业领袖讲话时称，并补充说日本央行继续显露出达成2%通胀目标的决心，这一点很重要。

“从另一方面讲，日本央行必须继续非常仔细地关注刺激政策的效果和副作用，”她说。市场越来越担心旷日持久的宽松措施正在给日本的银行业造成冲击。

日本第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升1.4%，部分归因于出口强劲，创下逾10年来最长连涨走势。

但10月核心消费者通胀较上年同期仅成长0.8%，远低于日本央行目标，由于对日本经济长期前景较为悲观，许多企业对提价及涨薪较为谨慎。

“我个人认为经济面临的风险有限，但物价面临的风险很大，”政井贵子称。

“这是因为企业定价行为扩大幅度具有高度不确定性。”

熟悉日本央行想法的消息人士称，日本央行已在巧妙但有意暗示，可能会通过在未来提高收益率目标，比预期更早地小幅撤回危机时代的刺激措施。不过实际撤出超宽松政策还要花上一些时间。

曾当过汇市策略师的政井贵子与日本央行多数审议委员一起，投票赞同了去年的政策改革。(完)