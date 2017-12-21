焦点：日本央行维持政策不变 对消费和资本支出看法乐观

路透东京12月21日 - 日本央行周四维持货币政策不变，尽管经济强劲的迹象不断增加。这暗示在通胀率仍远低于2%目标之际，日本央行不急于撤走危机模式下的刺激措施。

资料图片：2016年3月，日本东京，日本央行总部前的标识。REUTERS/Yuya Shino

日本央行维持短期利率目标在负0.1%，10年期公债收益率目标在零附近，符合普遍预期。这一年该行未对货币政策作出调整。

央行总裁黑田东彦在记者会上表示，暂时不打算改变当前的政策框架，并称金融机构获利萎缩不仅仅是超低利率造成的，与人口减少等结构性因素也有关系。

“我们已经在去年9月的全面评估中清楚表示，会将收益率曲线引导至最合适的形态，全面考察包括金融状况在内的各种因素。这个想法自那以后一直没有变过，”黑田东彦说。

利率决定以8:1的投票结果通过。新审议委员片冈刚士连续第三次提出异议，认为日本央行应当购债，以便让10年期和更长期的债券收益率进一步下降。

“只要政府维持略微扩张性的财政政策，日本央行就会将长期收益率维持在低位，”三井住友资产管理的首席宏观策略师Masayuki Kichikawa说。

“不过，我们的确需要关注量化宽松对地区性银行产生的影响，”他说，并称围绕是否上调收益率目标的辩论可能将在明年下半年浮现。

**看好消费及资本支出**

日本央行一直陷于两难，因经济成长力道转强并未带动物价上涨。

在三年来大举印钞未能诱发通胀上扬之后，日本央行去年改弦更张，将目标瞄准利率，而非其购买金融资产的速度。

部分日本央行官员近期对宽松政策冲击银行获利等负面效应表示关切，这显示央行可能明年考虑调高收益率目标，或者是放慢购买风险偏高资产的脚步。

日本经济7-9月当季环比年率成长2.5%，为连续第七个季度扩张，主要拜出口及资本支出强劲之赐。

但核心消费者物价涨幅仍停滞在0.8%，而接受日本央行调查的企业预期未来几年物价涨幅将不会大幅上升。(完)