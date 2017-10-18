焦点：日本央行审议委员樱井真称无需采取过度措施来实现物价目标

路透东京/函馆10月18日 - 日本央行审议委员樱井真周三反驳了需要进一步放松货币政策的观点，称央行不应当采取不必要的措施来加快实现2%通胀目标的时间。

资料图片：2016年9月，日本东京，日本央行审议委员樱井真接受路透专访。REUTERS/Toru Hanai

樱井真的评论与日本央行与另一名审议委员在9月会议上的说法大相迳庭，当时该委员呼吁祭出更为强力的措施，以协助通胀达成央行的2%目标。

“无需采取过度措施，来更快地达到物价目标，”樱井真在日本北部的函馆(Hakodate)同商界领袖召开会议后说道。

“当前的收益率曲线控制框架足够了。”

日本央行自2013年推出大规模刺激措施以来，已六次推迟实现物价目标的时间。

日本央行目前预期通胀料于2020年3月结束的财年达到其2%目标，但8月核心消费者物价同比仅增长0.7%。

分析师称，尽管这一时程不太可能实现，但日本央行的官方立场是通胀料将加速。

日本央行政策委员会将于10月30-31日举行会议，届时将对消费者物价作出最新预估。

日本央行发布的9月会议意见摘要显示，一名政策制定者在会议上呼吁扩大货币刺激，但没有披露是哪位审议委员作出上述呼吁。

尽管这样的提议不太可能在央行九名委员中获得过半数的同意，但可能激发有关央行一再修改物价目标时间框架后，政策是否仍有意义的公开辩论。

樱井真重申日本央行的观点，即消费者物价升幅仍有望达到2%目标，因企业最终不得不将升高的劳工成本传递给消费者。

樱井真并称，劳动参与率上升且企业致力提高生产率，短期内给薪资和物价带来下行压力。

然而他表示，长期而言这两个发展对物价有利，因这将导致经济增长提速。

日本央行在前一次会议上维持货币政策不变，短期利率目标保持在负0.1%，并承诺引导10年期公债收益率(殖利率)在零附近。

日本央行亦买进上市交易基金(ETF)，以使其持有的资产以每年大约6万亿日圆(534.4亿美元)的速度增长。

樱井真周三表示，现在考虑改变央行购买资产的规模为时过早。

日本央行的官方立场是，购买ETF可以帮助降低风险溢价，但一些分析师认为，这些资产购买行动人为地推高了日本股市。

樱井真还表示，日本央行不应改变2%的通胀目标，因为其他央行也以此为目标，且该目标助益汇率稳定。(完)