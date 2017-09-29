日本央行一名审议委员在9月会议上呼吁加大刺激举措--意见摘要

路透东京9月29日 - 日本央行周五发布的9月会议意见摘要显示，一名政策制定者在会议上呼吁扩大货币刺激。这说明央行内部有关政策方向的分歧可能正在加大。

会议摘要显示，九人组成的政策委员会中，多数其他官员表示，目前维持当前的刺激政策是适当的，因为达到央行2%通胀目标需要时间。

意见摘要中没有披露是哪位审议委员作出上述呼吁，也未说明该审议委员希望央行何时采取何种措施。

然而央行在会后发表的声明称，新加入的审议委员片冈刚士不同意央行维持货币政策不变的决定，认为当前的政策不足以推升通胀率达到2%的央行目标。片冈刚士直言不讳地支持大举放宽政策。

意见摘要凸显出片冈刚士可能导致日本央行内部出现新的裂痕，因为央行政策委员会多数其他委员都对进一步加大刺激政策犹豫不决，包括央行总裁黑田东彦。

“鉴于2019年10月计划上调消费税，有必要出台额外的货币宽松举措来进一步刺激需求，以使通胀率达到并稳定在央行目标水平，”该审议委员称。

日本央行在9月会议上维持货币政策稳定，将短期利率目标维持在负0.1%，并承诺引导10年期日债收益率保持在零水平左右。

虽然片冈刚士在会上未提出扩大刺激的具体建议，但会议意见摘要暗示，他有可能在10月30-31日的下次议息会议上提出建议。

数名其他委员称，实现日本央行的物价目标需要时间，其中一位委员表示，实现该目标的最佳途径是耐心地维持当前政策。

摘要还显示，一些委员对朝鲜紧张局势升级及其对日本经济的影响表达了担忧。

“若地缘政治风险进一步升级，日本央行必须准备好考虑采取必要政策调整，来防止通缩心态再次抬头，”一名委员称。(完)