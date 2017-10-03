日本央行短观调查显示企业通胀预期低迷

路透东京10月3日 - 日本企业9月的通胀预期较三个月前略微回落，表明经济还继续面临通缩思维的考验，令人担忧。

日本央行调查显示企业预计未来一年消费者物价将上涨0.7%，低于三个月前预期的增长0.8%。

企业还预计未来三年消费者物价年增幅为1.1%，持平于前次调查。

日本经济今年稳健增长，但消费者物价仅小幅上升，这可能加速外界呼吁日本央行要么扩大货币宽松、要么调整其刺激通货再膨胀的方法。

“企业对海外经济体的看法愈发乐观，但并不预计国内零售物价会大幅上升，”三菱日联摩根士丹利证券资深市场分析师Shuji Tonouchi表示。

“我们不会看到日本央行的政策立即发生改变，但这确实说明货币宽松举措将必须再维持一段时间。”

日本央行周一公布的短观调查报告显示，第三季日本大型制造业者信心创10年来最高，表明得益于强劲的全球需求，日本的经济复苏或许正在积聚动能。

短观调查还显示，企业预计未来三个月日本经济将失去一些动能。

日本8月包含油品但剔除生鲜食品价格的核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨0.7%，为连续第八个月上升，但仍远低于日本央行2%的通胀目标。

日本央行周五发布的9月会议意见摘要显示，一名政策制定者在会议上呼吁扩大货币刺激。这说明央行内部有关政策方向的分歧可能正在加大。

日本央行下次会议在10月30-31日召开，届时央行将更新对消费者物价的预估。若下调预估，央行将面临采取进一步措施的压力。

日本央行从2014年3月短观调查开始就企业的物价预期进行访查，以 收集关于通胀预期的更多信息。通胀预期对于当前实施的刺激计划至关重 要。(完)