FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
焦点：日本央行短观调查料显示大型制造业信心升至逾10年高位
频道
专题
朝鲜半岛前景不容乐观 但动武的选择绝不可接受--中国外长
半岛局势
朝鲜半岛前景不容乐观 但动武的选择绝不可接受--中国外长
汇市一周综述：美国政策面利好助美元 比特币疯涨引人忧
深度分析
汇市一周综述：美国政策面利好助美元 比特币疯涨引人忧
焦点：英国与欧盟就退欧关键问题达成一致 谈判有望进入下一阶段
深度分析
焦点：英国与欧盟就退欧关键问题达成一致 谈判有望进入下一阶段
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
December 8, 2017 / 9:49 AM / in a day

焦点：日本央行短观调查料显示大型制造业信心升至逾10年高位

1 分钟阅读

路透东京12月8日 - 周五公布的路透调查显示，受海外需求热络及企业获利强劲激励，下周的日本大型制造业信心指标料升至逾10年高位。

2017年2月12日，日本东京，银座商业区。REUTERS/Toru Hanai

调查亦显示，由于内需稳健且旅日外国游客人数增长，服务业信心料将持稳，但人力短缺可能影响服务业信心。

路透对17位经济分析师的调查显示，日本央行季度短观调查的12月大型制造业景气判断指数料上升2点，至正24。

这将是该数据连续第五个季度改善，并创2006年12月以来最高位，当时数据为正25。

路透调查显示，大型非制造业景气判断指数料为正23，与9月调查结果持平。

“企业保持良好获利，因日本和海外经济均在复苏，且日圆走软，”农林中金总合研究所首席研究员南武志说。

“但劳动力短缺和人力成本上升，可能导致企业对未来持谨慎态度。”

分析师认为，化工、钢铁、电子机械和生产机械将会是企业表现出乐观信心的领域。

对非制造业而言，建筑和房地产等领域将受到2020年东京奥运会的支撑。

分析师预测，截至2018年3月止财年，大型企业计划中的资本支出料提高7.5%，略低于9月调查时预期的增长7.7%。

调查显示，未来三个月大型制造业和大型非制造业信心指数料略下滑。

日本央行将于12月14日2350GMT公布季度短观调查报告。

路透短观调查周四显示，日本12月制造业者信心持坚，非制造业信心则连续第二个月上升，凸显出经济在外需和内需推动下的稳定增长局面。

**10月机械订单料上升**

日本将在12月12日2350前后发布10月核心机械订单数据，调查显示料将较前月增长3.0%。

9月核心机械订单为大幅下降8.1%，创下逾两年来最大降幅。核心机械订单被视作领先的但高度波动的指标。

10月核心机械订单料较上年同期下降2.8%。

日本央行还将在12月11日2350GMT前后公布日本企业物价指数(CGPI)，11月的CGPI料同比增长3.3%。（完）

编译/审校 蔡美珍/白云/孙茉莉/高琦/张荻/王洋/刘秀红

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below