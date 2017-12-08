焦点：日本央行短观调查料显示大型制造业信心升至逾10年高位

路透东京12月8日 - 周五公布的路透调查显示，受海外需求热络及企业获利强劲激励，下周的日本大型制造业信心指标料升至逾10年高位。

2017年2月12日，日本东京，银座商业区。REUTERS/Toru Hanai

调查亦显示，由于内需稳健且旅日外国游客人数增长，服务业信心料将持稳，但人力短缺可能影响服务业信心。

路透对17位经济分析师的调查显示，日本央行季度短观调查的12月大型制造业景气判断指数料上升2点，至正24。

这将是该数据连续第五个季度改善，并创2006年12月以来最高位，当时数据为正25。

路透调查显示，大型非制造业景气判断指数料为正23，与9月调查结果持平。

“企业保持良好获利，因日本和海外经济均在复苏，且日圆走软，”农林中金总合研究所首席研究员南武志说。

“但劳动力短缺和人力成本上升，可能导致企业对未来持谨慎态度。”

分析师认为，化工、钢铁、电子机械和生产机械将会是企业表现出乐观信心的领域。

对非制造业而言，建筑和房地产等领域将受到2020年东京奥运会的支撑。

分析师预测，截至2018年3月止财年，大型企业计划中的资本支出料提高7.5%，略低于9月调查时预期的增长7.7%。

调查显示，未来三个月大型制造业和大型非制造业信心指数料略下滑。

日本央行将于12月14日2350GMT公布季度短观调查报告。

路透短观调查周四显示，日本12月制造业者信心持坚，非制造业信心则连续第二个月上升，凸显出经济在外需和内需推动下的稳定增长局面。

**10月机械订单料上升**

日本将在12月12日2350前后发布10月核心机械订单数据，调查显示料将较前月增长3.0%。

9月核心机械订单为大幅下降8.1%，创下逾两年来最大降幅。核心机械订单被视作领先的但高度波动的指标。

10月核心机械订单料较上年同期下降2.8%。

日本央行还将在12月11日2350GMT前后公布日本企业物价指数(CGPI)，11月的CGPI料同比增长3.3%。（完）