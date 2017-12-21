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日本央行维持货币政策不变 对消费和资本支出更加乐观（更新版）
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#国际财经
December 21, 2017 / 4:41 AM / 5 days ago

日本央行维持货币政策不变 对消费和资本支出更加乐观（更新版）

1 分钟阅读

(新增细节)

路透东京12月21日 - 日本央行周四维持货币政策不变，尽管经济强劲的迹象不断增加。这暗示在通胀率仍远低于2%目标之际，日本央行不急于撤走危机模式下的刺激措施。

该央行上调对民间消费和资本支出的评估，凸显其相信日本经济复苏势头在增强。

市场现转而关注央行总裁黑田东彦的记者会，寻找央行会以多快的脚步，跟随欧美央行收回刺激政策的线索。

虽然黑田可能再次向市场保证央行近期不会退出超宽松政策，但他可能强调长期宽松对日本银行系统的损伤愈发严重。

“随着公司获利和企业信心改善，资本支出继续呈上升趋势，”日本央行在宣布政策决定的声明中称。

这一表态要比10月份上次会议时的态度更加乐观，当时央行称企业支出呈温和增长趋势。

日本央行一如广泛预期将短期利率目标维持在负0.1%不变，将10年期公债收益率目标维持在零附近。该行今年全年未调整政策。

利率决定以8:1的投票结果通过。新审议委员片冈刚士连续第三次提出异议，认为当前政策下通胀加速升向2%的可能性不大。

接受路透调查的分析师大多预计日本央行下一步将缩减刺激措施，但他们预计央行要到2018年末或更晚才会采取行动。(完)

编译 王丽鑫/王灿；审校 白云/王兴亚

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