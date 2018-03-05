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国际财经
March 5, 2018 / 7:20 AM / a day ago

日本央行副总裁被提名人若田部昌澄称须避免过早退出宽松货币政策

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路透东京3月5日 - 日本央行副总裁被提名人若田部昌澄周一表示，日本央行应避免过早退出超宽松货币政策，以确保经济彻底摆脱通缩。

“最重要的是彻底摆脱通缩。日本央行2%的通胀目标是有效的和有意义的，”若田部昌澄出席众议院提名确认听证会时表示。

“过早改变日本央行的宽松政策可能让日本重新陷入通缩，”他表示，并称为达成物价目标，如果必要的话日本央行必须准备好加大刺激。

若田部昌澄为学者出身，以大力倡导激进宽松而闻名，他表示日本央行刺激计划的利”远大于”弊，淡化一些分析师的抨击。这些分析师认为旷日持久的货币宽松正在损伤日本的银行体系。

日本央行目前引导短期利率在负0.1%，10年期公债收益率在”零”附近，作为实现其2%通胀率目标的部分举措。

若田部昌澄表示，日本央行必须暂缓缩减刺激计划，直到通胀率在一定时间内稳定在2%以上。

“日本央行不应在实现2%通胀率目标之前转向退出刺激。而且就算是通胀率暂时达到2%，转向退出刺激也不可行，”他说。

若田部昌澄没有具体说明，日本央行若想扩大刺激计划还有什么工具可用。但他说，如果需要的话，仍然有”调整或强化”央行工具的空间。

若田部昌澄和日本央行理事雨宫正佳被政府提名为央行副总裁人选，本月稍后央行副总裁职位将出现空缺。(完)

编译 艾茂林/王颖；审校 蔡美珍/刘秀红

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