焦点：日央行副总裁被提名人若田部昌澄称创设宽松新工具是一个选项

路透东京3月7日 - 日本央行副总裁被提名人若田部昌澄周三表示，如果央行真的扩张其超宽松货币刺激措施的话，那么其能够出台新的政策措施。这表明在削减大规模购债措施方面，日本央行将迎来一位强有力的反对者。

2018年3月5日，日本东京，日央行副总裁被提名人若田部昌澄出席众议院听证会。REUTERS/Toru Hanai

不过若田部昌澄表示，日本央行无需坚持在一个设定的时间框架下达成物价目标，他本人对经济是否需要更多的货币政策支持也没有预定的想法。这冲淡了对于他或提议实施积极刺激措施的预期。

“日本央行不应受到某种时间框架的束缚。其政策应取决于数据表现，而不受制于时间框架，”若田部昌澄在参议院提名确认听证会上说道。

“在收益率曲线控制政策下，日本央行能够做各种事情。可以强化已有的政策工具组合，或是拿出新的政策，”若田部昌澄表示。他是大力宽松政策的倡导者。

若田部昌澄称，加入央行后，他不会坚持有关提高日本央行购债规模的提议—他之前是以学者身分提出此提议，他称还有诸多其它途径来进一步放宽政策。

若田部昌澄称，日本央行的现有框架已使得央行可购买多种资产并调整其收益率目标。”但并不仅限于此。央行还有其它工具。”

他未说明日本央行会否进一步下调利率；多名分析师曾警告称，负利率政策或动摇日本的银行体系从而弄巧成拙。

若田部昌澄和雨宫正佳周三在参议院出席提名确认听证会；此前二人被提名在日本央行副总裁职位于3月20日空出后担任副总裁。

雨宫正佳称，央行有必要的工具来平稳退出超宽松货币政策。但他还表示，现在讨论具体退出策略为时仍早，因通胀距离日本央行2%的目标还很远。

日本政府还任命黑田东彦在4月任期结束后续任央行总裁。提名料将获批，因首相安倍晋三在参众两院轻松拥有多数席位。

依照所谓的收益率曲线控制政策，日本央行承诺透过购买公债和风险资产，将短期利率引导在负0.1%，将10年期公债收益率引导在零附近。

虽然通胀离日本央行物价目标仍很遥远，但一些议员呼吁央行开始就超宽松政策的退出策略展开讨论，因长期宽松带来的成本不断攀升，比如对银行利润率构成压制。(完)