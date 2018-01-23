焦点：日本央行维持政策不变 淡化近期结束刺激措施的前景

路透东京1月23日 - 日本央行周二一如预期维持货币政策不变，央行总裁黑田东彦则打消了市场对该行将在今年晚些时候转变超宽松政策的揣测，因通胀仍然低于央行目标。

黑田东彦称，他认为短期没有必要上调利率或放缓对上市交易基金(ETF)的定期购买--购买ETF是刺激措施之一--尽管有批评人士称，购买ETF人为推高了日本股价。

近期日本经济回升之势走强，令许多分析师认为日本央行的下一举措将是撤出刺激措施，而不是扩大刺激，尽管人们对于撤出时点持有不同看法。

黑田东彦的讲话令投资者重新意识到，日本央行不急于追随欧美央行的脚步终结危机应对政策。这带动日圆回吐今日稍早的涨幅。

黑田东彦在新闻简布会上称，“较2%的通胀目标还有些距离，所以情况还不适于辩论退出超宽松货币政策的时机和方法。”

在周二结束的为期两天的政策会议上，日本央行维持短期利率目标在负0.1%不变，并维持10年期日本公债收益率目标在零水准附近，与广泛预期相符。

日本央行在季报中维持经济及物价预估不变，仍预计通胀率将在截至2020年3月的财年达到2%目标。

但日本央行对通胀预期提出更为乐观的看法，称“近期呈现区间波动”。10月时该行称通胀预期疲弱。

通胀预期、也就是公众对于未来物价升势的看法疲弱，一直有碍于日本央行利用大规模印钞措施来消弭顽固的通缩心态，也不利于推动家庭提高支出。

日圆兑美元虽然因为声明辞令修改而短暂上涨，但之后黑田东彦打消了近期收紧政策的市场预期。

“完全没有必要因为我们上修对通胀预期的评估，就调整我们的收益率目标，”他说道。“对于日本经济而言，重要的是日本央行有耐心地持续推动强力货币宽松。”

黑田东彦重申对货币宽松的承诺之后，日圆兑美元跌至111.15日圆。

“日本央行维持增长和物价预测不变，说明其并不想让货币政策正常化，尽管市场对可能正常化的臆测愈发强烈，”三菱日联摩根士丹利的资深市场分析师Naomi Muguruma称。

**央行并未满足**

日本经济7-9月连续第七个季度扩张，为1994年以来无间断扩张时间最长的一次，且股市也处于26年最高水平。

日趋靓丽的全球增长前景给决策者带来新的沟通挑战。日本央行、美国联邦储备委员会(美联储/FED)和欧洲央行都面临如何退出超宽松政策举措的问题，避免吓到已经习惯持续多年宽松政策的投资者。

日本央行已初尝挑战滋味，其削减购债规模推高了全球收益率，总裁黑田东彦对经济的乐观看法推高了日圆。

黑田东彦称，日本央行的每日市场操作将不会包含有关未来货币政策的信号，也不会受到任何唯恐引发日圆上涨的担忧影响。

他还称薪资上调是通胀触及日央行目标的关键，而且有确信迹象表明企业终于准备将录得的获利惠及雇员。

11月核心消费者物价指数(CPI)连续11个月上涨，1月预期通胀加速上升的家庭占比也触及近两年高点，进一步表明日本可能正在摆脱持续20年之久的通缩状态。

但日本央行决策者警告称，扣除新鲜食品和能源的CPI必须进一步加速，然后才可以开始讨论退出刺激。11月扣除生鲜食品和能源的CPI较上年同期仅上升0.3%。

部分分析师预计，由于越来越多的央行准备退出危机模式的政策，给全球公债收益率带来上行压力，日本央行今年可能上调收益率目标。

“如果美国升息，而且日本经济运行良好，那么(日本)利率将面临一些上行压力。这是不可遏制的，”东海东京调查中心的经济分析师Hiroaki Muto称。

“日本央行今年上半年将按兵不动，但可能在今年下半年开始调整政策。”

日本央行对抗通缩的互动图表：tmsnrt.rs/28KmQnX

日本央行货币政策互动图表：tmsnrt.rs/2igbqRk

(完)