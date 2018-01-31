综述：日本央行竭力驱散有关及早退出刺激政策的市场臆测

路透大分/东京1月31日 - 日本央行加紧努力以驱散市场对于央行及早撤出大规模刺激政策的臆测，于周三增加购债计划规模，要市场相信，鉴于通胀低迷，货币政策仍将保持超宽松。

央行副总裁岩田规久男周三表示，通胀距离2%的目标仍然较远，央行必须维持“强有力的”货币宽松政策。

“经济正在温和扩张，但物价依然疲软。通胀距离2%还差了一些，”岩田规久男在日本南部大分县对商界领袖发表讲话时称。

周三出炉的日本央行1月会议意见摘要援引一位审议委员的讲话称，1月利率评估时，市场对于央行很快退出货币宽松政策的预期有所升温，这是不乐见的。

尽管经济展现出力道，但决策者仍对通胀前景持谨慎看法。周三公布的数据显示，日本12月工业生产创八个月来最快增速，且为连续第三个月上升。

“随着全球经济积累动能，出口正在增加，帮助工业生产维持上行趋势，”农林中金总合研究所首席研究员南武志表示。

通胀低迷而经济强劲，给日本央行带来难题。日本央行被迫维持激进的刺激措施，尽管存在超低利率拖累银行业获利等副作用。

日本央行周三宣布将在例行市场操作中增加剩余期限为三至五年的公债购买规模。这表明了该央行决心不让全球债券收益率上扬推升日本债券收益率。

日本央行的宣布一度将美元兑日圆JPY=推至盘中高点109.095，但之后回落至109日圆下方；日本10年期公债期货从150.20左右小涨至150.26。

**岩田规久男任期即将届满**

部分鉴于日本经济复苏前景光明，市场猜测日本央行将追随美欧央行缩减刺激措施，日本央行总裁黑田东彦一直在努力消除这种揣测。

央行1月会议意见摘要显示，由九人组成的日本央行政策委员会中，有越来越多委员认为将研究退出超宽松政策。这使得黑田东彦的工作更形复杂。

“如果经济和物价状况持续改善，日本央行可能需要考虑调整收益率目标，使政策框架更加可持续，”一位审议委员称，暗示未来有可能升息。

即便大力提倡激进货币宽松的岩田规久男都说，光靠日本央行的努力还不足以实现2%通胀率，呼吁政府去除阻碍竞争的壁垒。

“政府举措以及适当的宽松货币政策，对于实现物价稳定以及经济持续增长都是必要的，”岩田规久男说。他的五年任期将于3月届满。

这些言论与他稍早的观点相左。之前他认为央行的主要职责是加速通胀，只要能以足够快的速度印钞，这一点就可以做到。

岩田规久男被认为是日本央行大规模资产购买计划的设计者，称“量化质化宽松(QQE)”旨在通过震动，让公众走出通缩心态。

他表示，“非常确定”他不会被再次任命。他的离去将象征着日本央行激进货币政策实践的结束。

一些分析师认为，岩田规久男退出后，日本央行放弃每年以80万亿日圆速度购买资产的松散承诺的可能性也升高。目前的购债规模已经放慢至将近一半的水平，因此这项保证也变得过时。(完)