日本央行总裁候选人警告称过早终结刺激措施有风险

路透东京11月1日 - 哥伦比亚大学教授、日本央行总裁可能的候选人伊藤隆敏称，日本央行必须避免提前退出超宽松货币政策，因这可能损及日本经济，并给央行资产负债表造成巨大损失。

伊藤隆敏周三在研讨会上说，日本央行通过放缓购债，已在为最终退出刺激计划预作准备。

但伊藤隆敏称，只要通胀率仍徘徊在低于1%的水平，日本央行料就不会退出刺激措施。

“重要的是通胀加速，这可能会给(日本央行)在引导货币政策方面提供一些灵活性，”伊藤隆敏称。

伊藤隆敏称，“通胀率徘徊在1%下方，日本央行很难“退出超宽松政策”。

这些言论表明，如果伊藤隆敏当选日本央行总裁，在货币政策方面可能会维持现状。据悉，伊藤隆敏与黑田东彦关系密切。

伊藤隆敏称，日本央行可能在2020年3月结束的财年，朝撤回刺激计划迈出一步，日本央行预测届时通胀率将达到2%的目标。

他还称，即便如此，日本央行可能还得再花上“数年时间”，才会开始把收益率目标上调至正常水平。

伊藤隆敏表示，若要退出，日本央行可效仿美联储，非常缓慢地缩减资产负债表并升息。

“如果因为担心行动延误可能导致其资产负债表出现巨大损失而急忙退出超宽松政策，日本央行将犯下错误，”伊藤隆敏表示。

“为了尽量减少资产负债表上的损失，日本央行(在货币政策正常化方面)动作必须非常缓慢，”他补充道。

伊藤隆敏表示，日本央行必须坚持2%的通胀目标，因为任何降低该目标水准的企图都可能导致日圆升值，损害日本经济。

他还表示，央行无需增强货币刺激，因为日本经济形势已经很好。

日本首相安倍晋三上月赢得大选，提高了伊藤隆敏等主张积极宽松者成为黑田东彦继任者的机会，以便延续他的政策。(完)