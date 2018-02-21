焦点：刺激政策行将退出 日本央行新三人组面临沟通挑战

路透东京2月20日 - 即将上台的日本央行新一届领导层虽然看起来和即将卸任的一届相似，但其面临的任务可能大不相同：逐步撤除过去五年实施的非常刺激措施，并向市场沟通将如何做到这点。

日本政府任命黑田东彦在4月结束当前任期后连任央行总裁，任期为五年。这暗示该央行的政策框架不会有重大改变。

两名将于3月履职的副总裁的背景，也不会带来太大变化。日本央行理事雨宫正佳将填补其中一个副总裁空缺，他长期在日本央行任职。另一个副总裁职位将由学者若田部昌澄担任。

现年52岁的若田部昌澄以强烈倡导再通胀政策而知名，主张央行购买股票和政府公债。

但熟悉其想法的消息人士表示，考虑到增加购买股票与公债的成本不断上升，以及实际操作面临的限制，他在加入日本央行之后可能不会力主增加刺激力度。

但消息人士指出，若田部昌澄可能会反对缩减刺激的企图，即使日本经济持续增强，如此一来，将打乱日本央行希望金融市场对超宽松政策退场做好准备的算盘。

“如果黑田东彦总裁准备让政策朝未来退场的方向调整，若田部昌澄可能会成为阻力，”资深央行观察人士、法银巴黎证券日本首席经济分析师河野龙太郎指出。

“日本央行讯息有可能令市场困惑并带来震荡，”他称。

若田部昌澄是接替即将卸任的央行副总裁岩田规久男。岩田规久男同样也是再通胀政策支持派，因此两人立场得以一贯延续。但消息人士指出，若田部昌澄的观点被认为甚至比设计量化宽松的岩田规久男来得更为创新。

**打破通缩困局**

虽然日本通胀率距离达成2%目标还远，但黑田东彦至少能够居功的是，在他2013年上任之前的日本经济20年通缩困局，已经被他成功打破。

在黑田东彦的第二个任期内，最大挑战将是为超宽松政策退场铺路。

目前而言，日本央行可能还需要继续实施超宽松政策，一部分是为了避免近期的市场震荡及日圆走升JPY=损害经济复苏。

日本央行官员们称对于退出策略有内部打算。但与美国和欧洲的央行不同，日本央行并未公开透露退出计划。黑田东彦已表示，由于通胀距离他的目标仍很遥远，现在讨论退出为时尚早。

退出计划，甚至围绕退出计划的讨论，都要求黑田东彦和副手们就这些计划向市场传达一致的信息。

“和宽松不一样，与外界沟通退出路径时不能制造震慑效应。没那么简单，”其中一位消息人士说。

**更依赖雨宫正佳**

若田部昌澄是否准备忍受对退出刺激的反感并服从日本央行的路线，这还不确定。

“副总裁们必须协助总裁。如果他们向市场发出的信号与总裁的相矛盾，就会很麻烦，”前日本央行审议委员木内登英说。

退出之路不好走，而且可能会出现意见分歧，这可能会促使黑田东彦更加倚重另一位副总裁雨宫正佳的专业经验。雨宫正佳是一位职业央行官员，掌管货币事务部门和市场部门。

知情人士称，这可能会使他成为比数位前任更有影响力的副总裁。

雨宫正佳现年62岁，过去10年策划了日本央行的很多政策，包括量化宽松。他被誉为具有很强创造力和灵活性的央行官员。

目前外界认为雨宫正佳是接替黑田东彦的热门人选。分析师称，如果雨宫正佳帮助引导超宽松政策的顺利退出，那么他接任央行总裁的可能性就会上升。

“退出宽松政策时不能有意外。你需要让市场将日本央行的意图纳入考虑，这样长期利率将平稳上升，”前日本央行官员、第一生命经济研究所主任研究员熊野英生表示。

“雨宫正佳的专长将在这方面接受考验。”(完)