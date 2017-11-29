（更正）焦点：韩国央行料将进行六年来首次升息--调查

(更正：因英文原文有误，出口增幅预估值从“10.1%”改为“10.2%”。)

2017年5月31日，韩元纸币。REUTERS/Thomas White

路透首尔11月28日 - 路透调查周二显示，普遍预期韩国央行料将在11月30日会议上进行逾六年来首度加息，结束持续五年的放松周期。目前韩国经济增速远高于趋势水准。

接受路透调查的21位经济分析师中有18位预期，韩国央行将在周四会议上加息25个基点，其他三位认为会按兵不动，维持在目前1.25%的纪录低点。

过去一个月来韩元劲升且公债收益率(殖利率)跳涨，因投资者预期11月会加息，早于之前的普遍看法。此前韩国央行透露，在10月会议上七名委员会成员中有三名表示需很快加息。

韩国第三季国内生产总值(GDP)增速为逾七年来最快，因出口强劲抵消了消费疲弱的影响，强化韩国加息的理据。

上月出炉的数据显示，韩国第三季GDP经季调后较前季增长1.4%，增速为逾七年来最快，并远超预期。

“第三季GDP意外向好，让韩国央行非常有理由在11月升息。此举基本在预料之中，推动韩国三年期公债收益率在相当一段时间内接近且高于2.15%，”Meritz Securities的分析师Stephen Lee说。

三年期公债收益率报2.153%，盘旋在三年高点附近，并高于10月19日的2.00%，当时韩国央行上调经济预估并维持政策利率不变。

东部证券的分析师Moon Hong-cheol称，围绕楼市放缓的担忧将令韩国央行维持“非常渐进”的货币紧缩周期，甚至可能推迟升息时点。

“对于央行政策决定而言，房市问题是一个很重要的考量，因此韩国央行本月料将维持利率不变，以进一步观察新抵押贷款规定，”Moon称，他预计央行将在1月升息。

韩国上月对拥有多个房产的人提出额外的抵押贷款限制，因担心家庭债务增加可能会让经济面临崩溃风险。新规定将在明年生效。

韩国央行也将监视一直表现逊于预期的通胀。一路透调查显示，本月通胀率料维持在1.8%，仍低于韩国央行的2%目标。

同一份调查显示，韩国11月出口料较上年同期增加10.2%，再度录得强劲的月度表现，受助于记忆体芯片及石油制品销售畅旺。11月进口可能同比增长13.7%。

韩国10月工业生产料增长0.2%，9月时为小幅增加0.1%。(完)