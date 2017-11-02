庞巴迪大股东称应考虑与中国中车进行铁道事业合作

路透多伦多11月1日 - 庞巴迪(BBDb.TO)大股东之一周三表示，该公司的运输事业应该考虑所有选项，包括与中国国营的中国中车(601766.SS)合作。

魁北克储蓄投资集团(Caisse de depot et placement du Quebec)执行长Michael Sabia被问及有关与中国中车进行交易的问题时，他称“我认为我们必须考虑一切。每个出现的商机都应该加以考虑。”

德国西门子(SIEGn.DE)和法国阿尔斯通(ALSO.PA)9月表示，将合并双方旗下铁路事业。此举将导致庞巴迪与全球最大铁路车辆制造商中国中车、以及第二大的西门子/阿尔斯通集团竞争。

Sabia表示，庞巴迪应该考虑与中国中车合作，而非卖给中国投资人。

“我认为此项交通运输业务是庞巴迪的一项长期资产，我没有看到出售的机会或者理由，”他表示。

法国财长勒梅尔(Bruno Le Maire)已表示，西门子和阿尔斯通的铁路业务合并可以扩大至把庞巴迪算进去，创建可以与中国中车抗衡的业务。但Sabia表示，这种合并会很难。

“三人舞很复杂。很难保证不踩到别人的脚，”他表示。

“如果有很有意义的交易自动送上门来，原则上我们会拒之门外吗？肯定不会。但那些都是非常难搞定的。”

魁北克储蓄投资集团在2015年11月份起持有庞巴迪旗下摇钱树铁路业务部门约30%的股权。(完)