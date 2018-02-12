分析：债市义勇军出击 唤醒股市同道

路透纽约2月9日 - “债市义勇军(Bond vigilantes)”可能已在股市找到相呼应的同志了。

随着通胀疑虑强势复燃，以及美国预算赤字料将节节升高，义勇军势力在债市发威，同时似乎也在股市突然现身，可能让已经大跌的股票因为决策官员及国会的行动再受惩罚。

“股市正在感受债市的痛苦。当然，毫无疑问，我们也有股市义勇军，”老牌华尔街策略分析师Ed Yardeni表示。他创办了提供全球投资策略、以及资产配置分析与建议的卖方咨询公司Yardeni Research，并担任总裁。

“债市义勇军”一词是1983年由Yardeni所创，用来形容债市投资人坚持要求获得高收益率，以补偿里根政府时期的通胀及预算赤字风险。股市义勇军则会藉由掼压股价向议员及决策官员施压。

2月2日美国公布的1月就业报告显示薪资同比增幅创2009年以来最高，让投资人更加确信通胀威胁正在加大后，美债收益率开始飙升。

股市义勇军(Stock vigilantes)可能对决策者提出自身诉求。

根据义勇军的逻辑，如果利率上升，通胀压力加剧，经济接近长期增长潜力，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将因此迅速加息，那么股市估值也需要再低点儿。有可能要更大幅度的下降。

“过去六年来，我们一直在说，股市估值可能上涨，因为我们处在一个低息、低通胀的环境。但这种状况在逐步逆转，这就是我们现在开始看到的情况，”Wunderlich Securities首席市场分析师Art Hogan表示。

股市最近几天流血不止，标普500指数.SPX自两周前触及的高位重挫11%。但之前这波持续时间不短的牛市期间，股市都忽视了美债收益率的涨势一直到最近。在此期间，10年期美债收益率从2016年的1.32%稳步升至今年高点2.89%。

Yardeni说，继上周债券收益率上涨后，美国股市投资者现在对其涨势非常敏感。收益率上涨会提高举债成本，并可能限制经济效益和增长。而其背景还包括政府债务增加。

知名债券基金经理人、华尔街的债券大王冈德拉克(Jeffrey Gundlach)对路透称，由于债券供应充裕，加上实质GDP在4%，平均时薪增长2.9%，即便10年期美债收益率在3%，也很难受到青睐。

“此外，如果股市挫跌对经济带来拖累，那(债券)供应可能会进一步增加。2019财年债券供应可能会在几万亿的基础上再增加几万亿。”

美国政府周五结束短暂关门状态，之前国会批准了一项涉及广泛的协议，并由总统特朗普签署成为法律。这项协议料将使预算赤字扩大。

美国共和党参议员Rand Paul以近期股市大跌等理由，曾在周四试图阻止就该协议进行投票表决。

华盛顿民间财政政策监督机构--尽责联邦预算委员会(CRFB)称，该协议包括近3,000亿美元的新支出，意味着年度预算赤字在2019年将超过1万亿美元。

贝莱德首席执行官芬克(Larry Fink)去年11月时曾说，美国是“少数几个依靠外国人为赤字融资的国家，”而随着这类国家的民众减少储蓄且和增加消费，这将成为一项隐忧。

“长期而言，对外国人持有我们国债的依赖性，应是令人担忧的问题，”芬克说。

“随着人口老化，那些国家正在从储蓄社会向消费社会转变，尤其是日本。”

Yardeni说，一直以来，美联储的超宽松货币政冲淡了债台高筑的担忧。如今，在联储开始升息的背景下，一切已然改观。

“因为美联储一直锁定债务成本，债市和股市已有很长一段时间没有对我们日益攀高的债务有所反应，”Yardeni说。“如今，由于美联储开始收紧政策并削减其资产负债表，市场动能已出现变化。”(完)