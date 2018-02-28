分析：美元对冲成本高企 削弱美债对海外投资人吸引力

路透伦敦2月28日 - 美国政府公债收益率处于逾四年最高水平，但并没有吸引到许多欧洲投资人，因为美元前景不确定，而且外汇风险的对冲成本高得让人望而却步。

对美国今年进一步升息的预期，以及特朗普总统雄心勃勃的支出计划，一起推动美国与欧元区公债收益率之差创下数年来最阔。

鉴于美国联邦储备委员会(美联储/FED)已经在收紧货币政策，而欧洲央行(ECB)还没有开始，美国两年期公债收益率较两年期德债高出惊人的275个基点。

但高企的对冲成本抹去了上述利差对欧洲投资人的吸引力。

美元兑全球主要货币今年连续第二年贬值，开始威慑美债现有及潜在国际债权人。就这一点而言，其暴露了特朗普政府为刺激美国出口而打算采取的“疲弱美元”政策的一个潜在代价。

上周两年期美债收益率触及九年半高点2.27%，较五个月前上涨100个基点，但这基本未能提振走势疲弱的美元，暗示海外投资人仍普遍保持观望。

美联储今年料将至少升息三次，而欧洲和日本央行要上调处于纪录低位的利率还有很长一段路要走，此时外国投资者的冷淡态度尤其引人关注。

美国进一步升息只会越发拉大美国与欧洲短期利率之间本已处于30年高位的利差水平。但投资者称，利差只是其买入美债的一个原因而已。

同样重要的考量因素则是对冲成本；近几个月对冲成本已大幅上升，而且实际上已经抹去了美债的优势--周二，两年期美债收益率报2.23%，而两年期德债收益率为负0.52%。

花旗的一项分析显示，欧洲投资者以汇率对冲为基础、买入美债斩获收益率的做法去年底之前就已消失不见了，而这种策略在2018年头两个月仍然基本无所获利。

“对冲成本相当可观，因此收益率必须远远高过当前的对冲成本，这也是为何在美债收益率如此诱人的情况下，日本和欧洲投资者并不急于购买美债的原因之一，”伦敦百达资产管理多资产投资组合经理Shaniel Ramjee说道。

基金研究公司EPFR Global的数据显示，本月迄今，非美国投资者平均每周购买的美债规模缩减了近三分之一，至90亿美元，而2017年则超过了130亿美元。

Amundi的固定收益主管Eric Brard说，如果将对冲成本纳入考量，收益率便相当接近欧洲市场水平。Amundi旗下管理着逾1.4万亿欧元资产，是欧洲最大的投资机构之一。

“所以你没有很大的动力去建仓，除非预计德债与美债间利差将出现变化，”Brard说道。

意大利和西班牙等欧元区二线国家的公债，收益率比德债要高。

巴克莱一项衡量美国公债以欧元计总回报的指标在去年下跌10%的基础上，今年内又下滑4%，表明欧洲投资者购买美债变成了一宗赔本生意。

该指标在截至2016年的三年里累计上涨36%。

美国以外投资者每周买入美国债券基金规模图表：tmsnrt.rs/2Cq4fAy

股票投资者通常不为国际货币头寸做对冲，或者只对冲其中一部分。但债券投资者往往是完全对冲货币头寸，因为债券比汇率的波动要小得多。

Francois Savary是总部位于日内瓦的财富管理公司Prime Partners的首席投资官，目前他只为美国客户购买美国公债，因为美元升值前景渺茫，外国投资者面临对冲成本。

一项衡量欧元/美元三个月远汇的指标自2017年最后一季以来升高一倍，表明欧洲投资者的对冲成本大幅上涨。

美元对冲成本图表：

海外投资者另一个头痛的因素是美元。其一年以来的连跌态势仍未显现中断迹象，继2017年跌逾10.5%后，今年至今又已进一步下跌2.4%。

这一问题对欧洲投资者来说更加尖锐，而日本投资者在对冲完货币风险后仍能收获正收益。

尽管收益率近几个月有所收窄，但毕竟还在，这或许可以对近期美债主要标售活动中需求上升做出解释。全球金融市场动荡也提升了此类债券的避险吸引力。

在2月份再融资活动中，外国投资者买入的10年期美国公债规模创下2016年5月以来最多，30年期美债购买规模创三年最高。

“对10年债等收益率曲线的中端来说，对冲成本可以消化，市场流动性非常大，但对曲线近端而言，对冲则是很大的威慑因素，”美国一家基金驻伦敦的投资总监称。(完)