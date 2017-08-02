专访：BP拟在加油站为电动汽车提供充电服务--CEO

路透伦敦8月1日 - BP(BP.L)首席执行官(CEO)Bob Dudley周二告诉路透，该公司正在与电动汽车生产商磋商，打算在其全球的加油站为电动汽车提供电池充电桩。随着汽车产业从柴油和汽油车向电动汽车倾斜，BP也希望从中获益。

据部分石油公司的预测，在未来数十年电动汽车料将迅速发展，威胁到石油公司的业务模式，因为最早到2020年代末，道路交通燃料的需求可能将不再增长。

为了从电动汽车这个日益扩大的市场中分一杯羹，BP也在考虑各种参与进来的方式。

“我们在与许多电动汽车生产商进行磋商，考虑与他们结盟，在我们的零售网点提供充电服务，”Dudley在专访中表示。

竞争对手壳牌石油集团(RDSa.L)已经尝试在旗下英国和荷兰的一些加油站安装电池充电桩。

预计未来数十年上路行驶的电动车数量将大幅上升，尤其是在城市里，BP预计到2035年将达1亿辆，2015年为120万辆。

Dudley一直都大力提倡油气行业加入远离化石燃料的行动，转而使用清洁能源，以应对全球变暖问题。

但BP以及包括壳牌在内的竞争对手都尚未提出明确计划，加大对太阳能和风能等可再生资源领域的投入。

“我们将为此做好准备，但不会过深参与，”他指的是BP此前在太阳能等可再生能源方面的失败经历。

他表示，BP将对未来科技进行投资，但对这些企业的投资将占很小比例，或者会与他们进行合作。

Dudley称，BP也在研发自动驾驶汽车，以及天然气与太阳能发电相结合的可能。(完)