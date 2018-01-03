BP将为美国税改提列15亿美元费用 但预期降税有长期好处

路透伦敦1月2日 - 英国石油巨头BP (BP.L)周二表示，将提列15亿美元的一次性费用，针对新的美国税收规定作出会计调整，但预计企业友好型税率将为公司带来长期提振。

BP的竞争对手皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)上周表示，将为美国税改提列20-25亿美元的一次性费用。

像BP、壳牌以及其他许多跨国公司都表示，他们预计美国总统特朗普上个月签署的1.5万亿(兆)美元税改法案，将对公司的美国获利产生长期的积极影响。这次税改将公司税率从35%降到21%，并暂时减少大多数人的税收负担。

但BP表示，在短期内，税率降低将影响其递延税项资产和负债，导致2017年第四季财报出现一笔15亿美元的一次性非现金费用。该财报将于2月8日公布。

“美国企业所得税率调整的最终影响将取决于相关立法的一系列复杂规定，BP正在评估这些规定，”BP发表声明称。

BP股价周二收跌约1%。

是次调整不会影响BP第四季现金流。

对于美国税改对财务的影响，埃克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)未予置评。

雪佛龙(Chevron) (CVX.N)表示，正在研究税法调整的影响，但今年仍计划在美国投资80亿美元。(完)