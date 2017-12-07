巴西央行将指标利率调降至纪录低点 暗示2月还将以较小幅度降息

路透圣保罗12月6日 - 巴西央行周三将利率降至纪录低点，并暗示将在2月再进行一次幅度较小的降息，但敦促在重大财政改革悬而未决之际保持谨慎。

巴西央行货币政策委员会将指标Selic利率下调50个基点至7.00%，符合路透调查中分析师的普遍预期。该央行自2016年10月以来已累计降息725个基点。

巴西央行在宣布该决定的声明中称，可能会在2月的下次政策会议上再度降息，但幅度较小，这强化了该央行在降息周期接近尾声之际会再降息25个基点的预期。

但货币政策委员会在声明中称，委员会“认为这一前瞻性指引比之前几次会议更加容易受到基本预测情形和风险情况变动的影响”;“展望未来，委员会认为政策周期的当前阶段适宜在实施货币政策时持谨慎态度。”

这突显出在政府艰难地争取使撙节举措获得通过，同时通胀率仍固守在官方目标下方之际，巴西渐进的经济复苏还存在不确定性。

议员们一直反对彻底改革巴西臃肿的社会保障体系，但政府在众议院的盟友预计周二之前就此项立法进行投票。评级机构曾表示，该法案对于决定巴西的主权信用评级至关重要。

“我们的观点是，决策者将静观政府是否能够在圣诞节假期之前通过养老金改革，”凯投宏观(Capital Economics)首席新兴市场分析师Neil Shearing在报告中写道，“若能通过，指标利率可能再下调25个基点。若不能，今天的降息或许就是当前周期的最后一次了。”

上周的路透调查显示，多数分析师预期明年2月降息25个基点。不算太少的少数分析师预期届时央行将按兵不动，而有些人押注再降息50个基点。

预估进一步降息的分析师认为，越来越多的迹象表明到年底通胀率将于20年来首次低于官方目前区间的下限。2018年的通胀预期也预计将低于目标区间的中点。(完)