调查：巴西央行7月26日料连续第三度降息100基点

路透巴西利亚7月24日 - 一项路透调查显示，巴西央行周三料将维持大幅降息脚步，因通胀率大跌，为央行提供充分降息空间以协助起步不久的经济复苏。

36位受访分析师中，33人预测巴西央行7月26日将连续第三次降息100个基点，将指标Selic利率降至9.25%。

两位分析师预测降息75个基点，一名分析师预测降息125个基点。

这将是巴西央行10月以来第七度降息，根据分析师的预估中值，巴西央行这轮降息周期到年底时，指标利率将低见8%。

巴西史上最严重的经济衰退在第一季结束后，降息应有助经济提速。巴西今年恢复就业增长，但速度仍缓慢，六个月增加不到7万个岗位。

巴西央行先前暗示，由于5月底爆发的重大贪腐丑闻加剧市场震荡，7月央行会议有可能放缓降息脚步。

但在那之后巴西通胀率持续大幅放缓。7月中旬时通胀率跌至2.78%，跌破官方目标下缘，创18年低位，远低于不到两年前的10%。

政治丑闻虽仍可能在未来几个月导致巴西总统特梅尔(Michel Temer)下台，但并未阻碍一项就业法规改革在本月获得通过。投资人认为包括就业法在内的改革计划是长期降低通胀的基本要素。

法国巴黎银行拉美经济研究主管Marcelo Carvalho预测，Selic利率明年将跌至7%，低于目前纪录低位7.25%。(完)