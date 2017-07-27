巴西央行降息至近四年低位 并暗示可能保持当前宽松步伐

路透巴西利亚7月26日 - 巴西央行周三降息至10%以下，为2013年以来首见，同时暗示可能保持宽松步伐，因为通胀下滑为央行支持刚刚萌芽的经济复苏提供了空间。

由九位成员组成的货币政策委员会(Copom)连续第三次将指标Selic利率下调100个基点至9.25%。该决议符合路透调查中分析师的普遍预期。

这是巴西央行自去年10月以来第七次降息，路透调查中的分析师预计，此轮宽松周期料将在今年底前把利率降至最低8%。Selic利率上一次调降至10%以下还是在2013年11月。

降息应有助于巴西经济在第一季结束有史以来最严重的衰退后加快增长。不到两年前还高于10%的通胀率现已降至仅2.78%的18年低位，而且低于官方目标区间低端。

随着利率降至10%以下，巴西加入了诸如印度、南非和俄罗斯等指标借贷成本为个位数的其他大型发展中国家、以及墨西哥、哥伦比亚和秘鲁等地区经济体的行列。

该央行称，在9月的下次会议上会继续以周三的步伐降息，具体将视经济前景以及削减公共支出和提升生产率措施的情况而定。

这方面的进展好坏不一。巴西政府本月勉力批准全面改革劳动规则，但具有里程碑意义的养老金制度改革，自总统特梅尔5月被控受贿以来却陷入停滞。

该央行还将其对2017年和2018年通胀率的预期，从上月通胀季报预估的3.8%和4.5%分别调降至3.6%和4.3%，为放松周期远未结束的又一迹象。

“总统特梅尔面临的问题，尚未促使货币政策委员会全面调整其对经济的预估，”凯投宏观首席新兴市场经济分析师Neil Shearing写道。“(这)应当利好以本币计价的债券。”Shearing称巴西央行的会后声明较为“鸽派”。(完)