（更正）巴西前总统卢拉因贪污罪被判处近10年监禁

（更正：译文第四段有误，改为370万雷亚尔“120万”美元，非370万雷亚尔“120美元”。）

路透巴西利亚7月12日 - 前巴西总统卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)周三因贪污罪名成立，被判处近10年监禁。卢拉是明年总统大选的一个最有力的竞争者。

这一判决标志着巴西最受欢迎的政治家之一黯然落幕，并严重打击卢拉在政治上东山再起的可能性。这位前工会领导人还面临四项贪污审判，他仍拥有上诉的权利。卢拉因推行缩小巴西严重贫富不均的政策在国际上受到赞誉。

这一判决也是一项影响广泛的贪污调查中到目前为止最令人瞩目的定罪。这项持续了三年多时间的调查影响了整个巴西，暴露出了企业和政府高层间错综复杂的贪污体系。

法官Sergio Moro判处卢拉犯有收受370万雷亚尔(120万美元)贿赂罪。检方称，工程公司OAS SA将这笔钱用于为卢拉装修一套海滩公寓，作为交换，卢拉将帮助该公司从巴西国家石油公司(Petrobras) (PETR4.SA)获得合同。

卢拉2003年至2011年期间担任巴西总统，是首位工薪阶层出身的总统。检方指控他幕后操纵一项长期贪腐，针对巴西国家石油公司(Petrobras)回扣的调查牵出卢拉的贪腐案。

卢拉的律师团在一份电子邮件声明中称卢拉无罪，将进行上诉。

卢拉的律师Cristiano Martins不断指责法官Moro对卢拉持有偏见，但Moro强烈否认这一点。

这项判决出炉后巴西雷亚尔BRBY扩大涨幅，触及两个月高位。巴西股市指标Bovespa指数.BVSP升至盘中高点。投资者担心，若卢拉再次当选总统，可能意谓着重回更多由政府下指导棋且对商业较不友善的经济政策。(完)