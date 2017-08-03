巴西总统特梅尔赢得国会足够票数 阻止起诉他的贪污案移交最高院

2017年8月2日，巴西首都巴西利亚，巴西总统特梅尔在国会表决后发表讲话。

路透巴西利亚8月2日 - 巴西国会下议院周三投票表决驳回对总统特梅尔(Michel Temer)涉嫌受贿的贪污指控，使其免于面临可能的最高法院审讯，若受审或将因此遭到罢绌。

特梅尔赢得足够的票数，反对党因而未能取得将贪污案送交最高法院所需的三分之二得票数。

这强烈展现了对特梅尔的支持，也引发了看好其现在能够推动巴西养老金系统改革的前景。这项改革对于消除巴西的庞大预算赤字及重振投资人对经济摆脱衰退的信心至关重要。

但外界普遍预期特梅尔在未来几周将面临更多的贪污指控，这些指控将再度令其总统宝座岌岌可危。

投票结果显示特梅尔取得胜利，他主张的削减支出和重建对政府财政信任的改革议程获得强力支持，巴西股市和本币雷亚尔周三早盘应声上涨。

巴西总检察长Rodrigo Janot在6月起诉特梅尔从全球最大的肉制品包装商JBS SA (JBSS3.SA)处收受总计3,800万雷亚尔(1,220万美元)的贿赂，为其提供政治便利。

特梅尔及其法律团队否认有任何不当行为。

如果对特梅尔的新贪腐指控又起，他的职位可能会面临危险。随着2018选举年的临近，重要议员曾向路透透露，他们会发现在他任内后期支持他将变得更难。

Janot表示，在特梅尔9月中旬卸任之前，他将对特梅尔至少再发起两项贪腐相关起诉。

一名知悉调查内容的官员对路透称，由于国会议员驳回了第一项贪腐指控，Janot正在考虑更快地就妨碍司法及诈骗提起起诉。由于该事件敏感，这名官员要求匿名。(完)